Iran upozorava: Ovo je crvena linija u bilo kakvim pregovorima

Poluslužbena iranska novinska agencija ISNA objavila je u travnju 2025. grafiku koja prikazuje devet iranskih projektila za koje je navela da mogu dosegnuti Izrael. Tu spadaju Sedžil, za koji je ISNA navela da je sposoban letjeti brzinom većom od 17.000 kilometara na sat i da ima domet od 2500 kilometara; Hajbar s dometom od 2000 kilometara; te Hadž Kasem s dometom od 1400 kilometara.