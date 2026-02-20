SAD bi mogao napasti Iran. Evo kako se Teheran priprema

Dok Sjedinjene Države nastavljaju značajno vojno gomilanje snaga na Bliskom istoku, Iran poduzima korake kako bi pokazao spremnost za rat, uključujući utvrđivanje svojih nuklearnih postrojenja i obnovu pogona za proizvodnju projektila.
Iranski i američki pregovarači održali su u utorak neizravne razgovore u Ženevi u trajanju od tri i pol sata, no oni su završili bez jasnog rješenja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je da su se obje strane složile oko niza „vodećih načela“, ali američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da Iranci nisu priznali „crvene linije“ koje je postavio američki predsjednik Donald Trump.
Unatoč pregovorima, Bijela kuća je obaviještena da bi američka vojska mogla biti spremna za napad već tijekom vikenda, nakon nedavnog jačanja zračnih i pomorskih snaga na Bliskom istoku, rekli su za CNN izvori upoznati sa situacijom.
Usred prijetnje ratom, Iran je posljednjih mjeseci obnavljao ključne raketne objekte i teško oštećene zračne baze te dodatno prikrivao svoj nuklearni program. Imenovao je ratne veterane na ključne sigurnosne položaje, proveo pomorske vojne vježbe u Perzijskom zaljevu i pokrenuo intenzivnu represiju nad domaćim neslaganjem, piše CNN.
Obnova
U lipnju prošle godine Izrael je izveo iznenadni napad na Iran koji je uništio dijelove njegova nuklearnog programa, ozbiljno oštetio pogone za proizvodnju projektila i ubio ključne vojne zapovjednike. Tijekom 12-dnevnog sukoba Iran je uzvratio lansiranjem stotina projektila i dronova na izraelske gradove, dok su SAD pogodile tri iranska nuklearna postrojenja – a predsjednik Trump tvrdio je da su bila „potpuno uništena“.
Zapadne zemlje dosljedno nisu uspjele uvjeriti Iran da ograniči svoj raketni program, koji Teheran smatra ključnim stupom svoje vojne moći i pravom na samoobranu.
Unatoč velikim gubicima u ratu s Izraelom, analiza satelitskih snimaka pokazuje da je Iran obnovio oštećene raketne objekte.
Satelitske snimke raketne baze Imam Ali u Khorramabadu, snimljene 5. siječnja, pokazuju da su od desetak objekata koje je Izrael uništio tri obnovljena, jedan je popravljen, dok su tri druga u izgradnji. Objekt sadrži silose za lansiranje balističkih projektila, a oko njih su vidljivi zemljani radovi i građevinske aktivnosti.
Dvije druge vojne baze također su prošle opsežnu obnovu. U sjeverozapadnoj zračnoj bazi Tabriz, povezanoj s iranskim balističkim projektilima srednjeg dometa, obnovljene su rulne staze i piste. U drugoj raketnoj bazi na sjeveru grada izvedeni su opsežni radovi nakon rata. Svi ulazi ponovno su otvoreni nakon što su bili bombardiranjem zatvoreni, potporni dio uz ulaz uglavnom je obnovljen, a neki su tuneli sada otvoreni, prema analizi CNN-a i Sama Laira, istraživačkog suradnika Centra James Martin za studije neširenja nuklearnog oružja (CNS).
U zračnoj bazi Hamadan u zapadnom Iranu krateri nastali bombama na pisti su zatrpani, a hangari za zrakoplove popravljeni, prema analizi CNN-a i Laira.
Iran je također brzo obnovio svoj najveći i najnoviji pogon za proizvodnju raketa na čvrsto gorivo u Shahrudu – tehnologiju koja omogućuje brzo raspoređivanje projektila većeg dometa.
„Mislim da je najvažniji objekt Shahrud. Šteta je tamo vrlo brzo sanirana“, rekao je Lair. „Tamo je tijekom rata bila u izgradnji i nova proizvodna linija koja nije oštećena i sada je vjerojatno operativna, što znači da bi proizvodnja motora za rakete na čvrsto gorivo mogla biti čak i veća nego prije rata, barem na toj lokaciji.“
Utvrđivanje nuklearnih postrojenja
Unatoč iskazanoj fleksibilnosti u ograničavanju nuklearnog programa, Iran ubrzano utvrđuje nekoliko svojih nuklearnih postrojenja, koristeći beton i velike količine zemlje kako bi zakopao ključne lokacije, prema novim satelitskim snimkama i analizi Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost (ISIS).
Satelitske snimke visoke rezolucije od 10. veljače 2026., koje je analizirao ISIS, pokazuju da Iran nastavlja učvršćivati ulaze u tunele podzemnog kompleksa uklesanog u planinu Pickaxe blizu Natanzа. Svježi beton vidljiv je na zapadnom i istočnom ulazu, čime se povećava zaštita koja bi mogla pomoći u obrani objekta od mogućih zračnih napada, uz prisutnost kamiona i druge građevinske opreme na lokaciji.
U nuklearnom postrojenju poznatom kao „Taleghan 2“ u vojnom kompleksu Parchin jugoistočno od Teherana, satelitske snimke objavljene ovog tjedna pokazuju da je Iran dovršio betonski sarkofag oko objekta te ga sada prekriva zemljom, prema navodima instituta iz Washingtona koji se bavi neširenjem nuklearnog oružja.
„Objekt bi uskoro mogao postati potpuno neprepoznatljiv bunker, pružajući značajnu zaštitu od zračnih napada“, upozorio je predsjednik ISIS-a David Albright u objavi na platformi X.
U industrijskom kompleksu 7. Tir blizu Isfahana u središnjem Iranu, povezanom s proizvodnjom dijelova za centrifuge za obogaćivanje urana, oštećene zgrade su obnovljene, prema analizi snimaka koje je pregledao CNN. Kompleks je sankcionirao UN u listopadu 2025.
„Mislim da Iran obnavlja svoj nuklearni i raketni program, vjerojatno brže nego što je Izrael tvrdio da može tijekom operacije ‘Rising Lion’“, rekao je za CNN Jeffrey Lewis, istaknuti stručnjak za globalnu sigurnost s Middlebury Collegea, referirajući se na izraelske napade u lipnju.
„Obnova zgrada, kao i neke druge informacije, sugeriraju da je Iran uspio zamijeniti opremu ili je premjestiti na sigurna podzemna mjesta prije napada“, dodao je.
Preoblikovanje upravljanja
Prošlogodišnji sukob s Izraelom razotkrio je slabosti u iranskim zapovjednim strukturama pod pritiskom, pri čemu je vrhovni vođa Ali Hamenei navodno postao sve teže dostupan, a ovlasti su prenesene na pokrajinske guvernere.
Teheran je od tada ojačao Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost kojim predsjeda Hameneijev bliski suradnik Ali Larijani te osnovao novo tijelo – Obrambeno vijeće – za upravljanje u ratnim okolnostima.
Ratni veteran i bivši zapovjednik Iranske revolucionarne garde (IRGC) Ali Shamkhani, koji je preživio izraelski pokušaj atentata tijekom prošlogodišnjeg rata, ovog je mjeseca imenovan tajnikom Obrambenog vijeća s ciljem „sveobuhvatnog jačanja obrambenih priprema“ i razvoja „mehanizama za suzbijanje novih prijetnji“, objavio je Nour News, medij povezan s iranskim sigurnosnim aparatom.
Hamidreza Azizi, gostujući suradnik Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove, rekao je da Shamkhanijevo imenovanje signalizira da se Iran priprema za mogućnost američkog „dekapitacijskog udara“ – potencijalno usmjerenog na samog vrhovnog vođu.
„To postaje ... neposrednije pitanje, pitanje nasljeđivanja nakon Hameneija, i oni se za to pripremaju ... hoće li se to dogoditi ovisi o mnogim čimbenicima, poput razmjera mogućeg američkog napada ili kampanje. Ali barem vidim da se unutar sustava odvijaju takve pripreme“, rekao je za CNN.
Gušenje neslaganja
Izraelskim napadima u lipnju prethodila je sofisticirana infiltracija izraelske obavještajne službe Mossad, što je dodatno pojačalo paranoju iranskog režima.
Iran je pojačao represiju nad neslaganjem zbog straha da bi rat mogao potaknuti promjenu režima. Prošlog mjeseca sigurnosne snage brutalno su ugušile prosvjede diljem zemlje, usmrtivši tisuće ljudi i uhitivši mnoge druge u najsmrtonosnijem gušenju demonstracija u povijesti Islamske Republike.
Režim je prosvjednike optužio da su izraelski špijuni i rasporedio brutalne pripadnike paravojne postrojbe Basij kako bi suzbio demonstracije koje su započele zbog loših gospodarskih uvjeta, ali su se pretvorile u pozive na promjenu režima.
Paranoja režima proširila se i unutar njegovih redova. Prošlog tjedna četvero istaknutih reformista koji su vodili kampanju za predsjednika Masouda Pezeshkiana privedeni su i optuženi za poticanje protiv „unutarnje atmosfere“ i rad „na uništavanju nacionalnog jedinstva širenjem neistinitih stavova protiv zemlje“.
Ratne vježbe
Dok su iranski pregovarači sudjelovali u razgovorima sa SAD-om u Ženevi, Iran je pokrenuo pomorske vježbe u Perzijskom zaljevu kako bi demonstrirao svoje sposobnosti ometanja američkim regionalnim saveznicima.
Po prvi put IRGC je na nekoliko sati zatvorio dijelove Hormuškog tjesnaca tijekom pomorskih vježbi, prema iranskim medijima. Taj ključni prolaz nalazi se između Perzijskog zaljeva i Omanskog zaljeva, kroz koji svakodnevno prolazi petina svjetske dnevne proizvodnje nafte.
Iranski dužnosnici ranije su prijetili zatvaranjem tjesnaca u slučaju napetosti sa Zapadom, što bi moglo izazvati potrese na globalnom energetskom tržištu.
Iranska mornarica također je održala zajedničku vježbu s Rusijom u Omanskom zaljevu i sjevernom Indijskom oceanu, gdje su izveli operaciju „ponovnog preuzimanja lažno otetog broda“, prema iranskim državnim medijima.
Ovog mjeseca SAD su rasporedile dva nosača zrakoplova u regiji, a jedan od njih oborio je iranski dron koji mu se agresivno približio u Arapskom moru. Ranije su dvije topovnjače IRGC-a prišle tankeru pod američkom zastavom u Hormuškom tjesnacu i zaprijetile njegovim zauzimanjem, prema riječima glasnogovornika američke vojske.
Usred američkog vojnog gomilanja snaga i iranskih ratnih priprema, stručnjaci smatraju da iranski dužnosnici pokušavaju poslati poruku SAD-u.
„Iranska taktika je uvjeriti Sjedinjene Države da će rat biti skup“, rekao je Vali Nasr, profesor na Sveučilištu Johns Hopkins. „Ovo nije kao u lipnju. Ovo neće biti kao Venezuela. Sjedinjene Države morat će se suočiti s određenim troškovima i moraju ih izračunati prije nego što zaista napadnu Iran“, rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare