Iran kaže da će dobiti šest milijardi dolara zamrznutih sredstava

Dodao je kako će se nastaviti raditi na povratu preostalih zamrznutih iranskih sredstava. Što se tiče iranskog nuklearnog programa, Pezeškian kaže da je pokojni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei jasno poručio da Iran ne želi razviti nuklearno oružje, "a mi i dalje ostajemo pri tom stajalištu."