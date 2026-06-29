kaže predsjednik Pezeškian
Iran kaže da će dobiti šest milijardi dolara zamrznutih sredstava
Tijekom posjeta svetom gradu Qomu, iranski predsjednik Masud Pezeškian iznio je kako će Teheran dobiti šest od ukupno 12 milijardi dolara zamrznute mirovine u Kataru.
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Tijekom posjeta svetom gradu Qomu, iranski predsjednik Masud Pezeškian iznio je da nedavni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja značajan uspjeh i veliku pobjedu za iranski narod. U okviru tog sporazuma ukinute su sankcije na iranski naftni i petrokemijski sektor, prenosi Al Jazeera.
Pezeškian je dodao kako će, prema dogovorenom planu, 6 milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava u Kataru bit će oslobođeno i vraćeno Iranu.
Dodao je kako će se nastaviti raditi na povratu preostalih zamrznutih iranskih sredstava. Što se tiče iranskog nuklearnog programa, Pezeškian kaže da je pokojni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei jasno poručio da Iran ne želi razviti nuklearno oružje, "a mi i dalje ostajemo pri tom stajalištu."
"Međunarodnoj zajednici jamčimo da će iranski nuklearni program biti razmjeran potrebama zemlje i u skladu s našim službeno deklariranim politikama", dodao je.
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