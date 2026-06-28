Iran i SAD pojačali uzajamne napade te prijete eskalacijom

Nekoliko sati kasnije sirene za zračnu uzbunu su se po drugi puta oglasile u Bahreinu, gdje su vlasti objavile da je u iranskom napadu oštećena stambena zgrada u pokrajini Muharak, no da nije bilo žrtava. Bahrein je pozvao Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da sazove izvanrednu sjednicu kako bi Iran odgovarao za svoje postupke.