Iran povukao dio prijetnji? Optužili Trumpa da je lažljivac

Iran će uzvratiti na napad na svoj elektroenergetski sektor ciljajući izraelske elektrane, kao i elektrane koje opskrbljuju američke baze električnom energijom u zemljama regije, navodi se u objavi Revolucionarne garde u ponedjeljak.
Povučene prijetnje?
U objavi se naizgled povlače ranije prijetnje o napadima na postrojenja za desalinizaciju vode u regiji, koja su ključna za opskrbu pitkom vodom u zemljama Zaljeva.
"Lažljivi... američki predsjednik tvrdio je da Revolucionarna garda namjerava napasti postrojenja za desalinizaciju vode i izazvati teškoće ljudima u zemljama regije", navodi se u izjavi podijeljenoj u državnim medijima.
Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će iranske elektrane biti meta napada ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac za sve brodove u roku od 48 sati.
"Odlučni smo odgovoriti na svaku prijetnju istom mjerom u smislu odvraćanja... Ako vi pogodite struju, mi ćemo pogoditi struju“, poručila je Revolucionarna garda.
