oglasila se iranska garda

Iran povukao dio prijetnji? Optužili Trumpa da je lažljivac

HINA
23. ožu. 2026. 06:48
Iran će uzvratiti na napad na svoj elektroenergetski sektor ciljajući izraelske elektrane, kao i elektrane koje opskrbljuju američke baze električnom energijom u zemljama regije, navodi se u objavi Revolucionarne garde u ponedjeljak.

Povučene prijetnje?

U objavi se naizgled povlače ranije prijetnje o napadima na postrojenja za desalinizaciju vode u regiji, koja su ključna za opskrbu pitkom vodom u zemljama Zaljeva.

"Lažljivi... američki predsjednik tvrdio je da Revolucionarna garda namjerava napasti postrojenja za desalinizaciju vode i izazvati teškoće ljudima u zemljama regije", navodi se u izjavi podijeljenoj u državnim medijima.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će iranske elektrane biti meta napada ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac za sve brodove u roku od 48 sati.

"Odlučni smo odgovoriti na svaku prijetnju istom mjerom u smislu odvraćanja... Ako vi pogodite struju, mi ćemo pogoditi struju“, poručila je Revolucionarna garda.

