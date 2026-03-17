Dok traje rat, zemlje Zaljeva strahuju za resurs bez kojeg ne bi postojale

Postoji resurs još važniji od nafte i plina na Bliskom istoku - i on je u opasnosti kako se rat zahuktava. Riječ je o - vodi. Sušne zemlje Zaljeva iznimno ovise o desalinizaciji, procesu pretvaranja morske vode u pitku.

Veliki gradovi poput Dubaija, Abu Dhabija, Dohe... danas su praktički potpuno ovisni o vodi koja se proizvodi u desalinizacijskim postrojenjima. Zbog toga neki analitičari države Zaljeva nazivaju “kraljevstvima slane vode”.

U državama Perzijskog zaljeva voda ne dolazi iz rijeka, niti iz jezera. Velik dio regije zapravo je pustinja. Ali unatoč tome, ovdje danas u velikim gradovima žive deseci milijuna ljudi.

Razlog je tehnologija koja je potpuno promijenila život u ovoj regiji – desalinizacija, odnosno pretvaranje morske vode u pitku.

Upravo ta tehnologija omogućila je razvoj modernih gradova u jednom od najsušnijih dijelova svijeta.

No, iako su desalinizatori tehnološko čudo, oni imaju i jednu veliku slabost, geografsku ranjivost.

Više o ovoj temi donosimo u analizi Hrvoja Krešića.

Tijek događaja na Bliskom istoku pratimo OVDJE.