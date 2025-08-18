Iran spreman nastaviti pregovore s UN-ovim nadzornim tijelom za nuklearnu energiju

Iran će nastaviti razgovarati s UN-ovim nadzornim tijelom za nuklearnu energiju, a dvije će strane vjerojatno imati još jedan krug pregovora u nadolazećim danima, rekao je u ponedjeljak državnim medijima glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei.
Inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) nisu mogli pristupiti iranskim nuklearnim lokacijama otkako su ih Izrael i SAD bombardirali tijekom 12-dnevnog rata u lipnju, unatoč tome što je direktor Rafael Grossi izjavio da su inspekcije i dalje glavni prioritet agencije.
"Prošli tjedan smo imali razgovore. U narednim danima će se vjerojatno održati još jedan krug pregovora između Irana i agencije", rekao je Baghaei.
Teheran je optužio agenciju da je izvješćem 35-članog odbora promatrača agencije, u kojem se tvrdi da Iran krši svoje obveze o neširenju nuklearnog oružja, omogućila izraelsko-američke napade.
Islamska Republika dugo je nijekala sumnje Zapada o tajnom nastojanju da razvije nuklearno oružje, rekavši da je i dalje predana Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja koji nalaže mirnodopsku uporabu atomske energije za potpisnike.
"Razina naših odnosa (s IAEA) promijenila se nakon događaja koji su se dogodili, to ne poričemo, ali naša komunikacija ostaje izravna", rekao je Baghaei tijekom televizijske tjedne konferencije za novinare.
Prošli mjesec, Iran je donio zakon kojim se obustavlja suradnja s agencijom. Zakon propisuje da sve buduće inspekcije iranskih nuklearnih lokacija mora odobriti Teheransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost.
