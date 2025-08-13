Oglas

Ove zemlje mogle bi ponovno uvesti sankcije Iranu

Hina
13. kol. 2025. 07:09
FILE PHOTO: French President Emmanuel Macron speaks with Germany's Chancellor Friedrich Merz, at a hotel prior to an E3 meeting on the sidelines of the NATO summit in The Hague, Netherlands, June 24, 2025. Kin Cheung/Pool via REUTERS/File Photo
Kin Cheung/Pool via REUTERS/

Francuska, Njemačka i Velika Britanija poručile su Ujedinjenim narodima da su spremne ponovno uvesti sankcije Iranu ako se ne vrati pregovorima s međunarodnom zajednicom o svom nuklearnom programu, izvijestio je u utorak Financial Times.

Ministri vanjskih poslova takozvane skupine E3, odnosno Francuske, Velike Britanije i Njemačke, u utorak su pisali UN-u o mogućnosti "brzog vraćanja" sankcija Iranu, navode iz Financial Timesa pozivajući se na pismo koje su imali na uvid.

"Jasno smo dali do znanja da ako Iran nije spreman postići diplomatsko rješenje prije kraja kolovoza 2025. ili ne iskoristi priliku za produljenje, E3 je spreman pokrenuti mehanizam brzog vraćanja sankcija", rekli su ministri u pismu.

Upozorenje E3 dolazi nakon "ozbiljnih, iskrenih i detaljnih" razgovora s Iranom u Istanbulu prošlog mjeseca, prvog sastanka uživo od izraelskih i američkih napada na nuklearne lokacije u zemlji.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće. Vlade Velike Britanije, Francuske i Njemačke nisu odmah odgovorile na Reutersove zahtjeve za komentar.

Iran

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

