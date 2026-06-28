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ključni plovni put

Iran tvrdi da je ponovno preuzeo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem

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Hina
|
28. lip. 2026. 14:46
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REUTERS
Stringer/REUTERS

Iran će imati isključivu kontrolu nad plovidbom kroz Hormuški tjesnac sljedećih 30 dana, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči dok se istodobno čini da se krhko primirje sa SAD-om raspada u jeku novog vala napada.

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Tjesnac, ključni plovni put za globalnu trgovinu, "ponovno će biti u potpunosti stavljen pod iransku upravu u sljedećih 30 dana", rekao je na konferenciji za novinare u iračkome glavnom gradu Bagdadu.

Arakči je ponovio da je odgovornost za tjesnac isključivo na Iranu. "Svako miješanje ili pokušaj stvaranja paralelnih struktura dodatno bi zakompliciralo situaciju, stvorilo dodatne napetosti i odgodilo ponovno otvaranje ovog strateški važnog plovnog puta", rekao je.

U veljači, kada su Izrael i SAD prvi put napali Iran, Teheran je prijetnjama i napadima učinkovito zaustavio brodski promet u Hormuškom tjesnacu, koristeći ga kao sredstvo pritiska u pokušaju pregovaranja o okončanju sukoba.

Otvaranje Hormuškog tjesnaca za međunarodnu plovidbu ključni je dio okvirnog sporazuma nedavno dogovorenog između SAD-a i Irana.

Sporazum predviđa da Iran ne smije naplaćivati ​​nikakve naknade za prolaz brodova tijekom 60-dnevnih pregovora.

Iran će razgovarati s Omanom o tome kako postupiti u skladu s međunarodnim pravom i u koordinaciji sa susjednim državama. Analitičari kažu da bi potencijalne naknade mogle postati kamen spoticanja, posebno u vezi s međunarodnim pravnim obvezama.

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Teme
hormuški tjesnac iran

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