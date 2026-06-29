Iranski ministar odgovorio Macronu: Savjetujemo vam da situaciju ne komplicirate dodatno svojim provokacijama

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i sultan Haitham bin Tarek iz Omana pozvali su na "slobodnu plovidbu, bez uvjeta ili ograničenja" u Hormuškom tjesnacu i dogovorili se o provođenju "zajedničkih operacija razminiranja", navodi se u zajedničkom priopćenju objavljenom nakon njihovih razgovora u Parizu, prenosi AFP.