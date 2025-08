Isprva mu nije bilo jasno što pluta u moru, a onda se približio...

Kajter je odmah obavijestio Društvo za zaštitu životinja (Wildlife Rescue Team Malta). Na poziv su se brzo odazvale volonterke Lisa i Liz. Međutim, uvjeti na moru bili su zahtjevni, uzburkano more i jak vjetar spriječili su ih da same dopru do životinje. Stoga su zatražile pomoć malteške civilne zaštite, koja je na teren poslala spasilački čamac.