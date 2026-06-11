"ODLUČNA AKCIJA"
Dvadeset dvije zemlje upozorile Iran: "Zaustavite napade na našem tlu"
Dvadeset dvije zemlje, uključujući Sjedinjene Države i europske nacije, zajednički su upozorile Iran da prestane napadati ljude "na našem tlu".
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Iranske sigurnosne službe osuđene su zbog "žalosnog" korištenja međunarodnih i lokalnih kriminalnih bandi za operacije u Europi, Sjevernoj Americi i Australiji.
"Pokušaji ubijanja, otmice, uznemiravanja, zastrašivanja ili na drugi način napada na ljude na našem tlu potkopavaju nacionalni suverenitet i međunarodne norme. Ove akcije moraju odmah prestati", navele su zemlje u zajedničkoj izjavi.
"Ujedinjeni smo u odlučnosti da zaštitimo naše zemlje"
Obavještajne službe Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa i njegov ogranak za vanjske operacije, Snage Kuds, sudjelovale su u "smrtonosnim zavjerama i zlonamjernim akcijama" protiv iranskih disidenata, novinara te židovskih i izraelskih zajednica i interesa, rekli su.
"Ujedinjeni smo u svojoj odlučnosti da zaštitimo naše zemlje i naš narod od ovih prijetnji. Islamska Republika Iran mora odmah zaustaviti ove akcije."
Zemlje su također optužile Iran da stoji iza kampanje napada diljem Europe usmjerene na židovske zajednice, iranske novinare i američke novinare, za koje je odgovornost preuzela skupina Harakat Ašab al-Jamin al-Islamija (HAYI) povezana s Iranom.
Skupina, čije ime znači Islamski pokret naroda desne ruke, preuzela je odgovornost za napade usmjerene na židovske zajednice u Ujedinjenom Kraljevstvu, Belgiji i Nizozemskoj.
HAYI je navodno rekao da je odgovoran za napad nožem na dvojicu Židova i niz podmetanja požara u sinagogama i društvenim objektima u sjevernom Londonu posljednjih mjeseci.
"Uvredljiv i neopravdan čin"
Australija je u kolovozu prošle godine protjerala iranskog veleposlanika u Australiji, optužujući Teheran da je režirao najmanje dva antisemitska napada: podmetanje požara u sinagogi u Melbourneu i paljenje košer kafića u Sydneyu.
Canberra je također povukla australskog veleposlanika u Iranu i obustavila operacije u svom veleposlanstvu u Teheranu.
U studenom je Australija označila Revolucionarnu gardu kao državu sponzora terorizma, opisujući njezine navodne napade u Australiji kao "neviđene i opasne činove agresije koje je orkestrirala strana nacija na australskom tlu".
Iransko ministarstvo vanjskih poslova tada je izjavilo da je australska odluka "uvredljiv i neopravdan čin" koji krši međunarodna pravila i norme.
Izjavu su objavile Albanija, Australija, Belgija, Velika Britanija, Bugarska, Kanada, Češka, Danska, Estonija, Francuska, Finska, Njemačka, Irska, Latvija, Litva, Nizozemska, Novi Zeland, Sjeverna Makedonija, Norveška, Portugal, Švedska i Sjedinjene Američke Države.
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