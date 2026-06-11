Trumpova moć slabi: Zdravlje mu je pod povećalom, gubi utjecaj, približava se statusu predsjednika u odlasku

Sve to odvija se nekoliko mjeseci prije međuizbora u studenom na kojima republikanci žele zadržati kontrolu nad Kongresom. Gubitak jednog ili oba doma u korist oporbenih demokrata mogao bi ubrzati Trumpov prelazak u fazu predsjednika na odlasku u kojoj šef države, ako se više ne može kandidirati, gubi utjecaj, a njegova se unutarnja politika blokira.