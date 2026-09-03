MIHAEL PODNAR
Aktivist iz Like za N1: Premijer očito ne razumije male ljude i kako oni žive. Volio bih da se ispričao...
Mihael Podnar, 25-godišnji mladić koji je zbog opasnog otpada prošle godine organizirao prosvjed "Spasimo Gospić", gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića i komentirao situaciju ilegalnih odlagališta na područnju njegovog grada i Ličko-senjske županije.
Na samom počeku se osvrnuo na posjet premijera Andreja Plenkovića Gospiću.
"Nisam imao velika očekivanja od sastanka, ali nisam nešto zadovoljan, čak sam se razočarao, što je bilo očekivano. Rekao nam je da se ne bojimo... Nama su čist zrak i priroda jedini adut jer Lika nema industrije niti ičega", kazao je Podnar pa nastavio:
"Taj smo adut, nažalost, izgubili. I, sad neki ljudi pokušavaju sve prebaciti na aktiviste, odnosno, ljude koji su upozoravali na sve ovo. Umjesto da se krivnja svaljuje na one koji su otpad doveli. Šizofrena je to situacija i znam da se ne možemo mijenjati u posao pravosuđa, ali legitimno je pitanje koji su daljnji potezi. Hoće li ti ljudi završiti iza rešetaka? Da nikome više ne padne napamet to napraviti."
Premijer je ustvrdio kako se sastao prije nekoliko mjeseci s predstavnicima lokalnih vlasti, a oni mu nisu otkrili da postoji neki problem. Vjeruje da je to istina.
"Ali, ako je i jedan posto točno što je govorio, to je zabrinjavajuće. Očito nije bio dobro informiran, lokalni čelnici bi trebali biti predstavnici građana koji su ih birali i trebali su to reći premijeru. Tužno da netko mora nekoga direktno obavještavati jer živimo u digitalnom dobu. Zašto to govorim? Na ovo se upozorava od veljače prošle godine. Osobno sam 22. veljače prošle godine organizirao prvi prosvjed i pozvao na hitnu sanaciju."
Naglasio je i da ne vidi Plenkovićev dolazak kao nešto pozitivno.
"Pojavio se tri dana prije prosvjeda i rekao da oni sve nadgledaju i da ništa ne brinemo. Kako da ikome vjerujemo? Ne možemo, sve dok nećemo vidjeti pomake svojim očima."
Komentirao je i rok za sanaciju, kao i očekivanja.
"Istina je da to ne ide preko noći, što je premijer i rekao. Ali, ujedno je malo čudnovata situacija jer sve što smo dobili ovdje je ilegalno, izvan snage zakona. Oni koji bi nas trebali štititi, ne štite nas, ugrozili su nam živote... Trebamo hitnu sanaciju, ali znamo da će to trajati i neki stručnjaci kažu da bi to moglo trajati desetak godina. A još računajte Rakitovac, za što treba dodati par godina. Ovo je tragedija o kojoj će se pričati nekoliko godina i nisam pretjerao kad sam kazao da ovo podsjeća na Černobil. Premijer kaže da ne treba paničariti, ali ovo nije stvar panike, ljudi ovdje žive i žele izgraditi budućnost u Lici. Dakle, premijer očigledno ne razumije malene ljude i kako oni ovdje žive. I volio bih da se makar ispričao za sve skupa. Ne kažem da je on nužno kriv, ali kad ste na funkciji kao premijerska ili ministarska, najmanje što možete je ispričati se. Ne iz krivnje nego odgovornosti. Ispriku nismo dobili, ali i dalje je očekujemo."
Prosvjed u Zagrebu?
"Smatram da će doći puno ljudi i veliki broj Gospićana, što prije nije bilo viđeno. Tragično da se u ovakvom trenutku okupljamo. Volio bih da je razlog veseliji, ali radi se o borbi za bolje sutra. E, sad, to što neki tvrde da je ovo politički prosvjed, to je na njima. Moji kolege i ja ne gledamo na ovo politički, idemo kao Ličani, Gospićani... to je stvar svih nas, naše budućnosti i nekakvog ugleda Hrvatske. Borimo se za sve moguće društvene i privredne grane, da ne propadne sve. Lika to nije zaslužila, puno je dala za hrvatsku neovisnost, mnogi su stradali. Nažalost, ovo što smo doživjeli nitko nije mogao ni sanjati, posebno ne devedesetih godina. Ali, vidimo zajedništvo i vidimo da će ljudi neopterećeni politikom doći na prosvjed. Bit će tamo onih s desnim, lijevim i ostalim stavovima... To me ne zabrinjava, to je stvar političkih stranaka, mi idemo kao Ličani podržati borbu za bolju budućnost."
Na kraju je istaknuo da krivce treba kazniti na način da nikome više ne padne napamet učiniti nešto slično.
A u subotu 5. rujna budite uz nas. N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".
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