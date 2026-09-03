Aktivist iz Like za N1: Premijer očito ne razumije male ljude i kako oni žive. Volio bih da se ispričao...

"Istina je da to ne ide preko noći, što je premijer i rekao. Ali, ujedno je malo čudnovata situacija jer sve što smo dobili ovdje je ilegalno, izvan snage zakona. Oni koji bi nas trebali štititi, ne štite nas, ugrozili su nam živote... Trebamo hitnu sanaciju, ali znamo da će to trajati i neki stručnjaci kažu da bi to moglo trajati desetak godina. A još računajte Rakitovac, za što treba dodati par godina. Ovo je tragedija o kojoj će se pričati nekoliko godina i nisam pretjerao kad sam kazao da ovo podsjeća na Černobil. Premijer kaže da ne treba paničariti, ali ovo nije stvar panike, ljudi ovdje žive i žele izgraditi budućnost u Lici. Dakle, premijer očigledno ne razumije malene ljude i kako oni ovdje žive. I volio bih da se makar ispričao za sve skupa. Ne kažem da je on nužno kriv, ali kad ste na funkciji kao premijerska ili ministarska, najmanje što možete je ispričati se. Ne iz krivnje nego odgovornosti. Ispriku nismo dobili, ali i dalje je očekujemo."