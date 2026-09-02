Kallas: Pokušaj ruskog napad dronom u Njemačkoj ima karakteristike državnog terorizma

Najavila je “odlučni odgovor” EU-a, ističući da je u pripremi popis od 1600 subjekata povezanih s ruskim vojnim kompleksom, koji će biti dodani postojećem popisu sankcioniranih. EU i mnoge države članice pozvale su ruske predstavnike pri EU-u na konzultacije nakon što je njemačka vlada službeno potvrdila da iza hibridnog napada stoji Rusija.