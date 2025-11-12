FOTO / ISW objavio nove karte: Otkriveno što se događa s ključnim ukrajinskim gradom

Urbani teren Pokrovska i Mirnograda nepovoljan je za mehanizirane, motorizirane ili masovne pješačke napade namijenjene širenju kontrole, za razliku od infiltracijskih misija. Ruske snage također se suočavaju s izazovima u proširenju logistike, što bi olakšalo konsolidaciju položaja i akumulaciju ljudstva za daljnje napade pješaštvu koje se već infiltriralo u Pokrovsk. Vrlo je vjerojatno da će ruske snage zauzeti Pokrovsk i Mirnograd, no to će vjerojatno zahtijevati više vremena i žrtava nego da je rusko vojno zapovjedništvo preusmjerilo više resursa s drugih dijelova fronte, kaže se u anlizi ISW-a. Rusko zapovjedništvo odlučilo je istovremeno održavati više ofenzivnih operacija diljem bojišnice, uključujući sjevernu Harkovsku oblast (Vovčansk i Veliki Burluk), istočnu Harkovsku oblast (Kupjansk), sjeveroistočno od pojasa utvrda u Donjeckoj oblasti (Siversk), blizu tromeđe Donjeck-Dnjepropetrovsk-Zaporiška oblast (Velikomihajlivka) te u istočnoj Zaporiškoj oblasti (Huljajpolje), prenosi Večernji list.