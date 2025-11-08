Italija pozvala SAD da isplati plaće zaposlenicima vojnih baza

Lokalno osoblje nekih američkih vojnih baza u Italiji nije primilo plaće zbog zastoja rada američke vlade, dok Rim pregovara s američkim vlastima da riješi problem, reklo je u subotu talijansko ministarstvo vanjskih poslova.
Oglas
Oko 2000 nevojnih talijanskih zaposlenika, uglavnom u zračnoj bazi Aviano i vojnoj bazi Vicenza na sjeveroistoku Italije, nije primilo plaće za listopad unatoč tome što su zaposleni prema talijanskim ugovorima o radu, reklo je ministarstvo.
Talijanski djelatnici u bazama američke mornarice u zemlji primili su plaće na vrijeme jer mornarica primjenjuje drugačija pravila.
U SAD-u, zbog rekordno dugačke blokade rada vlade, milijuni zaposlenika savezne vlade ostali su bez plaća, obustavljeni su ključni programi pomoći za hranu, a došlo je i do smetnji u u zračnom prometu.
Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pozvao je i Washington i američko veleposlanstvo u Rimu da djeluju brzo, bez obzira na to kad će se prekinuti zastoj.
"Talijansko ministarstvo vanjskih poslova podnijelo je zahtjev američkom veleposlanstvu u Rimu, koje je potvrdilo da američka vojska i američke zračne snage provjeravaju s Pentagonom mogućnost korištenja svojih sredstava da se isplate plaće talijanskim zaposlenicima", priopćilo je ministarstvo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas