Šef diplomacije Tajani

Italija pozvala SAD da isplati plaće zaposlenicima vojnih baza

Hina
08. stu. 2025. 21:41
Antonio Tajani
Lokalno osoblje nekih američkih vojnih baza u Italiji nije primilo plaće zbog zastoja rada američke vlade, dok Rim pregovara s američkim vlastima da riješi problem, reklo je u subotu talijansko ministarstvo vanjskih poslova.

Oko 2000 nevojnih talijanskih zaposlenika, uglavnom u zračnoj bazi Aviano i vojnoj bazi Vicenza na sjeveroistoku Italije, nije primilo plaće za listopad unatoč tome što su zaposleni prema talijanskim ugovorima o radu, reklo je ministarstvo.

Talijanski djelatnici u bazama američke mornarice u zemlji primili su plaće na vrijeme jer mornarica primjenjuje drugačija pravila.

U SAD-u, zbog rekordno dugačke blokade rada vlade, milijuni zaposlenika savezne vlade ostali su bez plaća, obustavljeni su ključni programi pomoći za hranu, a došlo je i do smetnji u u zračnom prometu.

Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pozvao je i Washington i američko veleposlanstvo u Rimu da djeluju brzo, bez obzira na to kad će se prekinuti zastoj.

"Talijansko ministarstvo vanjskih poslova podnijelo je zahtjev američkom veleposlanstvu u Rimu, koje je potvrdilo da američka vojska i američke zračne snage provjeravaju s Pentagonom mogućnost korištenja svojih sredstava da se isplate plaće talijanskim zaposlenicima", priopćilo je ministarstvo.

Teme
Antonio Tajani SAD američka vojska američki vojnici blokada vlade italija

