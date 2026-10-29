Izborno povjerenstvo: Nema dokaza da su arapske stranke pokrale izbore

REUTERS/Ammar Awad

Čelnik Središnjeg izbornog povjerenstva Izraela odbacio je optužbe o izbornoj prevari povezane sa snažnim rezultatom arapskih stranaka na izborima u utorak, istaknuvši kako nema dokaza da su arapski birači "pokrali” parlamentarne izbore, prenosi u četvrtak dpa.

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Dean Livne, vršitelj dužnosti ravnatelja povjerenstva, izjavio je za javni servis Kan da nema naznaka da su arapske stranke nezakonito prikupile glasove. Visoki policijski dužnosnik također je okarakterizirao te optužbe kao propagandnu taktiku bez ikakvog utemeljenja u činjenicama.

Za list Haaretz izjavio je da je tijekom ovih izbora zabilježeno manje pritužbi na nepravilnosti nego na prethodnima.

Načelnik policije Daniel Levy kasnije je poručio da će svaka pritužba zaprimljena u vezi s izborima biti temeljito i nepristrano istražena.

U slučaju sumnje na počinjenje kaznenih djela, policija će odlučno djelovati kako bi utvrdila istinu i privela odgovorne pravdi, rekao je.

Prema preliminarnim rezultatima, arapske su stranke na izborima u utorak gotovo udvostručile broj zastupničkih mjesta u odnosu na parlamentarne izbore iz 2022. godine, osvojivši ukupno 19 od 120 mjesta u Knesetu.

Desna stranka Likud, koju predvodi izraelski premijer Benjamin Netanyahu, optužila ih je za izbornu prijevaru, ustvrdivši da su izbore "pokrale arapske stranke koje podupiru terorizam i uništenje židovske države".