Izrael podržava Trumpovu dvotjednu pauzu, ali pod jednim uvjetom

Izraelska ofenziva u Libanonu dosad je odnijela najmanje 1500 života i raselila oko 1,2 milijuna ljudi. Libanon je uvučen u sukob nakon što je Hezbolah ispalio rakete na Izrael u znak solidarnosti s Teheranom, dva dana nakon što su Iran napali Izrael i SAD. Taj napad potaknuo je novu izraelsku kopnenu i zračnu ofenzivu.