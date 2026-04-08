Evo što Iran traži: Postavio je deset ključnih točaka

Iranski mirovni plan u deset točaka, predan Sjedinjenim Državama s ciljem okončanja rata na Bliskom istoku, predviđa da Washington prihvati nastavak iranskog programa obogaćivanja urana te potpuno ukidanje svih sankcija, prenose iranski mediji.
Plan, koji je objavilo Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost, uključuje načelo nenapadanja, zadržavanje iranske kontrole nad Hormuškim tjesnacem, prihvaćanje obogaćivanja urana te ukidanje svih primarnih i sekundarnih sankcija, izvijestili su državna televizija i agencija Mehr.
Iran također traži ukidanje rezolucija protiv Islamske Republike koje su donijeli Vijeće sigurnosti UN-a i Upravni odbor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), isplatu odštete Iranu, povlačenje američkih vojnih snaga iz regije te prekid borbi na svim frontama, uključujući jug Libanona, gdje Hezbolah - saveznik Teherana - vodi sukobe s Izraelom.
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je u srijedu da su Sjedinjene Države, Iran i njihovi saveznici pristali na prekid vatre "na svim područjima", uključujući i Libanon, nakon pakistanskog posredovanja usmjerenog na zaustavljanje rata koji traje više od pet tjedana, prenosi agencija AFP.
Američki predsjednik Donald Trump je ranije u srijedu potvrdio da je pristao na dvotjedno primirje s Iranom, manje od dva sata prije isteka roka koji je dao Teheranu da ponovno otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s razornim napadima na civilnu infrastrukturu.
Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost taj je Trumpov pristanak prikazalo kao pobjedu nad SAD-om, tvrdeći da je američki predsjednik prihvatio iranske uvjete za prekid neprijateljstava.
Trump, koji je posljednjih tjedana često iznosio prijetnje pa od njih odustajao, rekao je da je napredak u pregovorima potaknuo odluku o primirju. Dodao je da je Iran iznio prijedlog u deset točaka koji predstavlja "izvedivu osnovu" za daljnje pregovore te da očekuje konačan sporazum unutar dvotjednog razdoblja.
