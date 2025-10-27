Solidarna s Palestinom
Od radničke klase do najviše dužnosnice: Tko je Catherine Connolly, nova irska predsjednica?
Irska predsjednica za idućih sedam godina bit će nezavisna zastupnica koja se dugo otvoreno zalagala za Palestince i izražavala nepovjerenje prema politikama Europske unije.
Lijevo orijentirana nezavisna političarka Catherine Connolly (68) osvojila je 63 posto glasova u uvjerljivoj izbornoj pobjedi u subotu, lako porazivši svoju centrističko-desničarsku protukandidatkinju, bivšu ministricu Heather Humphreys.
Pobijedila je nakon što su je podržale lijevo orijentirane oporbene stranke, uključujući Sinn Féin, te se očekuje da će kao predsjednica biti glas koji se neće bojati izazvati irsku desno-centrističku vladu, piše AP.
Iako irski predsjednici imaju uglavnom ceremonijalnu ulogu i nemaju izvršne ovlasti poput donošenja zakona, oni predstavljaju Irsku na međunarodnoj sceni i često su prepoznati kao ujedinjujući glas u pitanjima od nacionalne važnosti. Connolly će naslijediti Michaela D. Higginsa, popularnog predsjednika poznatog po svojim stavovima o ratu u Gazi i NATO-ovim izdacima.
Connolly je u subotu obećala biti “inkluzivna predsjednica” koja će promicati raznolikost i biti “glas mira”.
Od nezavisne zastupnice do predsjednice
Connolly, majka dvoje sinova, od 2016. obnaša dužnost nezavisne zastupnice za izbornu jedinicu Galway West, a 2020. postala je prva žena potpredsjednica donjeg doma parlamenta.
Odrasla je u socijalnim stanovima u predgrađu Galwaya na zapadu Irske kao jedno od četrnaestero djece. Majka joj je umrla kad je imala devet godina, a otac je radio u lokalnom brodogradilištu. Kao studentica volontirala je u katoličkoj organizaciji koja je pomagalo starijima i bila aktivna u zajednici.
Ima diplome iz kliničke psihologije i prava, a prije politike radila je kao odvjetnica.
Svoju političku karijeru započela je 1999. kao članica Laburističke stranke u Gradskom vijeću Galwaya, a 2004. postala je gradonačelnica Galwaya. Laburističku stranku napustila je 2007. godine.
Oštri stavovi prema Izraelu i EU-u
Connolly se nikada nije ustručavala kritizirati Izrael zbog rata u Gazi.
U rujnu je izazvala osude nazvavši Hamas “dijelom tkiva palestinskog naroda”. Premijer Micheál Martin tada ju je kritizirao zbog, kako je rekao, nevoljkosti da osudi napad Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., koji je započeo dvogodišnji rat u Gazi.
Kasnije je izjavila da “apsolutno osuđuje” postupke Hamasa, ali je istovremeno optužila Izrael da u Gazi provodi genocid.
Što se tiče Europe, Connolly je više puta kritizirala “militarizaciju Europske unije” nakon ruske invazije na Ukrajinu, uspoređujući je s naoružavanjem iz 1930-ih, te je dovodila u pitanje širenje NATO-a na istok. Kritičari tvrde da bi takvi komentari, zajedno s njezinim kritikama SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, mogli narušiti odnose Irske s tradicionalnim saveznicima.
Također ističe da želi očuvati irsku vojnu neutralnost, unatoč pozivima da se zemlja više uključi u europsku obranu. Tijekom kampanje zalagala se za referendum o ukidanju “trostruke blokade”, mehanizma koji određuje uvjete pod kojima irski vojnici mogu sudjelovati u međunarodnim misijama.
Glas jednakosti i uključivosti
Connollyin otvoreni stil i poruke o socijalnoj jednakosti i inkluziji posebno su privukli mlađe birače. U televizijskim debatama poručila je da će poštovati ograničenja predsjedničke funkcije, ali je u pobjedničkom govoru dodala da će progovoriti “kad to bude potrebno”.
„Zajedno možemo oblikovati novu republiku koja cijeni svakoga, koja promiče raznolikost i s ponosom njeguje svoj identitet — naš irski jezik, naš engleski jezik i nove ljude koji su došli u našu zemlju“, rekla je Connolly u govoru u dvorcu Dublin Castle.
