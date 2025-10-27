Od radničke klase do najviše dužnosnice: Tko je Catherine Connolly, nova irska predsjednica?

Odrasla je u socijalnim stanovima u predgrađu Galwaya na zapadu Irske kao jedno od četrnaestero djece. Majka joj je umrla kad je imala devet godina, a otac je radio u lokalnom brodogradilištu. Kao studentica volontirala je u katoličkoj organizaciji koja je pomagalo starijima i bila aktivna u zajednici.