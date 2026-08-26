Europska zemlja dodjeljuje stipendije palestinskim studentima - ali im ne omogućuje da napuste Gazu

Prepreke s kojima se suočavaju dijelom su proceduralne, ali ponajprije političke. POLITICO je razgovarao s četvero dobitnika stipendija kojima je rečeno da vizu mogu dobiti samo osobno u nekom od belgijskih diplomatskih predstavništava, primjerice onome u Jeruzalemu. Dvoje ih je uz pomoć odvjetnika u Belgiji uspjelo dobiti vize, što pokazuje da je rješenja moguće pronaći čak i unutar rigidnog belgijskog migracijskog sustava.