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Europska zemlja dodjeljuje stipendije palestinskim studentima - ali im ne omogućuje da napuste Gazu
Belgijske evakuacije iz Gaze potpuno su stale zbog neslaganja unutar koalicijske vlade premijera Barta De Wevera.
Skupina palestinskih studenata i istraživača najvjerojatnije ove jeseni neće moći iskoristiti stipendije na belgijskim sveučilištima zbog neslaganja unutar koalicijske vlade premijera Barta De Wevera oko evakuacije ljudi iz Gaze, piše POLITICO.
Palestinci trenutačno ne mogu slobodno ulaziti u Gazu niti iz nje izlaziti zbog izraelske okupacije, iako treće zemlje mogu zatražiti evakuaciju studenata i istraživača. Zemlje poput Italije i Ujedinjenog Kraljevstva uspostavile su sustave koji palestinskim studentima omogućuju odlazak na studij u inozemstvo.
Antimigracijske politike i granice propalestinskog stava
No iako su kandidati za stipendije u Gazi još u lipnju dobili ponude da ove jeseni započnu studij na nekima od vodećih belgijskih sveučilišta — uključujući Institut za tropsku medicinu, Sveučilište Hasselt i Sveučilište u Antwerpenu — belgijske evakuacije iz Gaze zaustavljene su pod koalicijskom vladom koju predvodi flamanski nacionalist De Wever.
Slučaj ovih studenata pokazuje granice belgijskog propalestinskog stava, jednog od izraženijih u Europi — osobito kada se on sukobi s antimigracijskom politikom vlade predvođene flamanskim nacionalistima. Belgija se obvezala priznati palestinsku državnost, uvela je sankcije ilegalnim izraelskim naseljima na Zapadnoj obali te pozvala Europsku uniju da učini isto.
Glasnogovornik ministrice za migracije Anneleen Van Bossuyt iz De Weverove stranke N-VA rekao je: „Evakuacije su u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova, ali istina je da o tome trenutačno nema konsenzusa unutar vlade.“
Anne Weyembergh, prorektorica Slobodnog sveučilišta u Bruxellesu (ULB), koje bi trebalo primiti dvoje studenata i troje poslijedoktorskih istraživača, smatra da bi Belgija trebala organizirati evakuaciju studenata ako su to sposobne učiniti druge članice EU-a.
„Neke stranke u koaliciji izrazito su nesklone migraciji“, rekla je u intervjuu. „To vrlo jasno osjećamo kada je riječ o našim međunarodnim studentima općenito, ali i stranim kolegama koji moraju doći i dobiti vizu kako bi sudjelovali na konferencijama i sastancima.“
Siguran izlazak iz Gaze?
Weyembergh je među deset čelnika belgijskih sveučilišta koji su u srpnju potpisali pismo palestinskih akademika upućeno De Weveru i ministru vanjskih poslova Maximeu Prévotu, pozivajući vladu da im pomogne organizirati siguran izlazak iz Gaze.
Iznimne okolnosti u kojima su palestinski studenti i istraživači izborili svoja mjesta u Belgiji zasad nisu navele vladu da im ponudi pomoć.
Prepreke s kojima se suočavaju dijelom su proceduralne, ali ponajprije političke. POLITICO je razgovarao s četvero dobitnika stipendija kojima je rečeno da vizu mogu dobiti samo osobno u nekom od belgijskih diplomatskih predstavništava, primjerice onome u Jeruzalemu. Dvoje ih je uz pomoć odvjetnika u Belgiji uspjelo dobiti vize, što pokazuje da je rješenja moguće pronaći čak i unutar rigidnog belgijskog migracijskog sustava.
No same vize ne znače mnogo. Nitko od studenata i istraživača kojima su ponuđena financirana mjesta u Belgiji trenutačno nema način da do nje dođe.
Izraelski Koordinator vladinih aktivnosti na teritorijima (COGAT) u pisanom je priopćenju naveo da na zahtjev treće zemlje omogućuje i potiče evakuaciju studenata i istraživača iz Gaze.
Međutim, glasnogovornik belgijskog Ministarstva vanjskih poslova, na čijem je čelu Prévot iz centrističke stranke Les Engagés, rekao je da koalicijska vlada trenutačno nije donijela odluku o organiziranju novih evakuacija. Ministarstvo je priopćilo da „aktivno istražuje“ što se može učiniti kako bi se pomoglo studentima, ali da će svaka odluka o novim evakuacijama biti „odgovornost vlade u cjelini“.
Dvoje belgijskih dužnosnika, koji su željeli ostati anonimni kako bi mogli otvoreno govoriti, reklo je da je koalicija podijeljena oko gotovo svega što se tiče Palestine. Dok Prévotovo Ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da traži rješenja, frankofona centristička stranka Reformistički pokret (MR), čiji je čelnik Georges-Louis Bouchez poznat po svojim proizraelskim stavovima, te De Weverov Novi flamanski savez (N-VA) navodno se protive daljnjim evakuacijama.
„Opće je poznato da, ako nešto zapne [oko ovog pitanja], upravo će te dvije stranke biti protiv“, rekao je jedan od dužnosnika.
MR i De Weverov ured nisu odgovorili na višestruke zahtjeve za komentar.
Znanja potrebna za obnovu
Salwa Abu Elhaj, diplomirana stručnjakinja za poslovnu administraciju iz Gaze, rekla je da je ponuda financiranog mjesta na diplomskom studiju komunikacijskih znanosti na KU Leuvenu bila „jedan od najsretnijih trenutaka u mom životu“.
Abu Elhaj odlučila se preusmjeriti prema komunikacijama potaknuta iskustvom završavanja preddiplomskog studija u uvjetima genocida, a naposljetku i gladi. Promatrala je kako se nevladine organizacije, koje su u Gazi postale „slamka spasa“, muče prenijeti svoje poruke donatorima i međunarodnim partnerima.
Odlučna nastaviti školovanje, hodala je i do sat vremena kako bi pronašla dovoljno dobru internetsku vezu za slanje prijava za stipendije i sudjelovanje na razgovorima.
Abu Elhaj i njezini kolege posjeduju mnoga znanja koja će Gazi biti potrebna za obnovu — među njima su liječnici, virolozi i računalni znanstvenici.
Ahmed Alsalibi, kojemu je ponuđeno mjesto poslijedoktorskog istraživača na ULB-u, proučava kako zdravstvene službe s ograničenim resursima mogu uz pomoć umjetne inteligencije učinkovitije raspoređivati vozila hitne pomoći ondje gdje su najpotrebnija.
Zuhair Dardona, kojeg je također odabrao ULB, planira istraživati kako spoj genocida, prisilnog raseljavanja i uništavanja infrastrukture utječe na širenje zaraznih bolesti u njegovu rodnom gradu.
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