Izrael pretvara okupaciju u suverenitet: Zapadna obala "briše iluziju o dvije države"

Chatham House u analizi objavljenoj u travnju ocjenjuje da je izraelska vlada, dok je svijet bio zaokupljen ratom SAD-a i Izraela protiv Irana, ubrzala aneksiju Zapadne obale, upozoravajući da bi to jednostrano nametanje činjenica na terenu, ako se odmah ne zaustavi, moglo dovesti do opasnih scenarija za cijelu regiju.