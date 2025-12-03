Egipat demantirao izraelski plan otvaranja prijelaza Rafah, ključnog za Palestince

Izrael je u srijedu objavio da bi stanovnici Pojasa Gaze mogli napustiti teritorij i otići u Egipat "u narednim danima", u skladu s mjerom predviđenom u mirovnom planu, ali je Kairo to demantirao, izvještava AFP.
Oglas
Egipat demantirao bilokakav dogovor s izraelom
"U skladu sa sporazumom o prekidu vatre i direktivom političkog vrha, granični prijelaz Rafah bit će otvoren u narednim danima isključivo za odlazak stanovnika Pojasa Gaze u Egipat", priopćila je za AFP izraelska Uprava za koordinaciju vladinih aktivnosti na teritorijima (Cogat), koja provodi državnu politiku na palestinskim područjima.
Cogat je naveo da će se otvaranje prijelaza provoditi u suradnji s Egiptom i Europskom unijom.
No Egipat je demantirao postojanje bilo kakvog dogovora s Izraelom o otvaranju graničnog prijelaza Rafah samo za izlazak, zahtijevajući da promet bude omogućen u oba smjera.
"Ako se postigne dogovor o otvaranju prijelaza, on će biti u oba smjera, za ulazak i izlazak iz Pojasa Gaze, u skladu s planom američkog predsjednika Donalda Trumpa", priopćile su državne informativne službe u svom priopćenju.
Šef europske misije za granični prijelaz Rafah nije odgovorio na novinarski upit.
Prijelaz pod izraelskom blokadom od 2007.
Prijelaz je nakratko ponovno otvoren u siječnju 2025., tijekom prvog prekida vatre, najprije kako bi se omogućio izlazak ovlaštenim stanovnicima Gaze, a potom i ulazak kamiona s humanitarnom pomoći, prenosi Middle East Eye.
Osim što je uključen u mirovni plan koji je posredovao predsjednik Donald Trump, ponovno otvaranje prijelaza Rafah dugo su tražile Ujedinjeni narodi i humanitarne organizacije.
Izraelska vojska preuzela je kontrolu nad palestinskom stranom prijelaza u svibnju 2024.
Taj je prijelaz jedna od glavnih izlaznih točaka za Palestince u Gazi, koja je pod izraelskom blokadom od 2007. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas