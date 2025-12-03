Oglas

pod blokadom od 2007.

Egipat demantirao izraelski plan otvaranja prijelaza Rafah, ključnog za Palestince

author
N1 Info
|
03. pro. 2025. 19:15
Soldiers man a post on the Egyptian side of the Rafah border crossi
AFP / KHALED DESOUKI / KHALED DESOUKI

Izrael je u srijedu objavio da bi stanovnici Pojasa Gaze mogli napustiti teritorij i otići u Egipat "u narednim danima", u skladu s mjerom predviđenom u mirovnom planu, ali je Kairo to demantirao, izvještava AFP.

Oglas

Egipat demantirao bilokakav dogovor s izraelom

"U skladu sa sporazumom o prekidu vatre i direktivom političkog vrha, granični prijelaz Rafah bit će otvoren u narednim danima isključivo za odlazak stanovnika Pojasa Gaze u Egipat", priopćila je za AFP izraelska Uprava za koordinaciju vladinih aktivnosti na teritorijima (Cogat), koja provodi državnu politiku na palestinskim područjima.

Cogat je naveo da će se otvaranje prijelaza provoditi u suradnji s Egiptom i Europskom unijom.

No Egipat je demantirao postojanje bilo kakvog dogovora s Izraelom o otvaranju graničnog prijelaza Rafah samo za izlazak, zahtijevajući da promet bude omogućen u oba smjera.

"Ako se postigne dogovor o otvaranju prijelaza, on će biti u oba smjera, za ulazak i izlazak iz Pojasa Gaze, u skladu s planom američkog predsjednika Donalda Trumpa", priopćile su državne informativne službe u svom priopćenju.

Šef europske misije za granični prijelaz Rafah nije odgovorio na novinarski upit.

Prijelaz pod izraelskom blokadom od 2007.

Prijelaz je nakratko ponovno otvoren u siječnju 2025., tijekom prvog prekida vatre, najprije kako bi se omogućio izlazak ovlaštenim stanovnicima Gaze, a potom i ulazak kamiona s humanitarnom pomoći, prenosi Middle East Eye.

Osim što je uključen u mirovni plan koji je posredovao predsjednik Donald Trump, ponovno otvaranje prijelaza Rafah dugo su tražile Ujedinjeni narodi i humanitarne organizacije.

Izraelska vojska preuzela je kontrolu nad palestinskom stranom prijelaza u svibnju 2024.

Taj je prijelaz jedna od glavnih izlaznih točaka za Palestince u Gazi, koja je pod izraelskom blokadom od 2007. godine.

Teme
egipat gaza palestina rafah rat u gazi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ