Predstavnici palestinskog pokreta otpora Hamas, koji je do prekida vatre u listopadu ratovao protiv Izraela, u srijedu su bili u egipatskom glavnom gradu Kairu radi pregovora. Egipatska televizija al-Kahira je objavila da su sudionici rekli da je cilj sastanka bio pripremiti se za drugu fazu mirovnog plana u Gazi.