"Gdje je primirje?“: Otac palestinske tinejdžerice koju je ubio Izrael

Otac tinejdžerice koja je ubijena u izraelskom napadu na njihov dom u Deir el-Balahu u četvrtak opisao je kako je očajnički kopao po ruševinama kako bi pronašao njezino tijelo.
Raafat Abu Samra, raseljeni Palestinac, rekao je da je njegova kći sjedila u sobi i učila kada je došlo do napada, prenosi Al Jazeera.
„Više od 15 minuta tražili smo je“, rekao je. „Ništa se nije vidjelo osim njezinih nogu. Nastavili smo kopati dok nismo došli do nje. Bila je ubijena. Gdje je primirje? Mi smo civili u svojim domovima i umiremo.“
Drugi raseljeni Palestinac, Ahmed Salman, rekao je da je dotrčao kada je čuo napad.
„Jedna djevojka je ubijena, neka joj se Bog smiluje“, rekao je. „Vlasnik kuće, njegova supruga i supruga mog ujaka također su ubijeni.“
Zdravstveni dužnosnici u Gazi navode da je šest osoba, uključujući 16-godišnjakinju, ubijeno kada je izraelska vojska u četvrtak navečer bombardirala dvije kuće u Deir el-Balahu. Najmanje još četiri osobe ubijene su u izraelskim napadima diljem Pojasa Gaze u četvrtak.
The US has announced the launch of ‘phase two’ of the Trump plan to end Israel's genocidal war on Gaza, but what did phase one deliver? https://t.co/TBezOvr0FU pic.twitter.com/kwgtEfRlFs— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 16, 2026
Izrael je od 10. listopada, nakon primirja, u Gazi ubio 463 Palestinaca i ranio 1.269 osoba, dodaje se. Od izbijanja izraelskog genocidnog rata protiv Gaze u listopadu 2023., najmanje 71.455 Palestinaca je ubijeno, a 171.347 je ranjeno, zaključilo je ministarstvo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
