Kfar Reman
Izraelsko raketiranje ubilo najmanje 11 ljudi u Libanonu: "Civilna zaštita nastavlja izvlačiti tijela"
U izraelskim zračnim napadima na jugu Libanona ubijeno je najmanje 11 ljudi, među kojima dvoje djece i dvoje medicinskih djelatnika, izvijestili su libanonski državni mediji.
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Izraelski borbeni zrakoplovi rano u ponedjeljak pogodili su stambenu zgradu u gradu Kfar Remanu na jugu Libanona, pri čemu je ubijeno devetero ljudi, uključujući dvoje djece, a još petero je ranjeno, izvijestila je libanonska Nacionalna novinska agencija (NNA).
U odvojenom izraelskom napadu dronom na civilno vozilo u istom gradu ubijeno je dvoje medicinskih djelatnika koji su se nalazili u automobilu, navodi NNA.
Izraelska vojska tijekom noći je napala i stambeno područje u gradu Deir al-Zahrani na jugu Libanona, nakon što je izdala naredbu o prisilnoj evakuaciji. Vojska tvrdi da je gađala zgradu u blizini objekta Hezbolaha za koji navodi da je korišten za lansiranje drona s eksplozivom, piše Al Jazeera.
Napadi su uslijedili dan nakon što je u izraelskim zračnim napadima na obližnji grad Arab Salim, također u okrugu Nabatieh, ubijeno najmanje sedmero ljudi, a još 20 ih je ranjeno.
"Pilot-zone"
Napadi se nastavljaju unatoč okvirnom sporazumu između Izraela i Libanona, postignutom u lipnju uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, kojim je pokrenut plan „pilot-zona“.
Pilot-zone trebale bi poslužiti kao testna područja u kojima bi libanonska vojska razoružala Hezbolah, a izraelske snage povukle se s libanonskog teritorija. Međutim, Izrael i dalje okupira desetke sela na jugu Libanona i odbija daljnje povlačenje, zbog čega je diplomatski proces „u zastoju“, izvijestila je novinarka Al Jazeere Zeina Khodr.
Izvještavajući iz Kfar Remana, Khodr je rekla da na jugu Libanona sada prevladavaju „neizvjesnost i strah“. Stanovnici su se počeli vraćati u regiju i obnavljati svoje domove nadajući se da će napadi prestati nakon što je u lipnju postignut sporazum između Libanona i Izraela.
„Ovdje prevladava osjećaj da Izrael pokušava nametnuti ili uspostaviti nova pravila djelovanja“, rekla je Khodr. „Ljudi jednostavno ne znaju što slijedi. U posljednjih 48 sati dogodio se val izraelskih napada. Civili ginu. Stambene kuće se uništavaju.“
„Civilna zaštita nastavlja izvlačiti tijela. Njezini pripadnici ovdje su tijekom cijele noći, ali ovo više nije operacija spašavanja“, dodala je Khodr. „Ovo je operacija izvlačenja tijela.“
Prema podacima libanonskog Ministarstva zdravstva, u izraelskim napadima na Libanon od eskalacije sukoba početkom ožujka ubijeno je više od 4350 ljudi, a više od 12.300 ih je ranjeno.
Ministarstvo je u izvješću objavljenom u srijedu navelo da je od 2. ožujka zabilježeno 179 izraelskih napada na libanonske ekipe hitne medicinske pomoći, u kojima je ubijeno 135 zdravstvenih djelatnika.
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