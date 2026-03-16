"Nije osobito bistar": Izraelski i američki obavještajci otkrili da ajatolah nije želio da ga sin naslijedi
Sin i nasljednik ajatolaha Alija Hameneija navodno nije bio očev izbor za vođenje Irana, prema procjenama američkih i izraelskih obavještajnih službi koje su podijeljene s listom The Times.
Mojtaba Hamenei (56) uzdignut je 9. ožujka na tu dužnost nakon očeve smrti, ali se još nije pojavio niti javno oglasio. Njegovo prvo službeno obraćanje došlo je u obliku izjave koju je prošlog tjedna na državnoj televiziji pročitao spiker.
Pojavila su se različita izvješća koja pokušavaju objasniti njegovu odsutnost, uključujući mogućnost da je zadobio ozljede lica i nogu u zračnom napadu koji je ubio njegova oca prvog dana rata.
Izraelska obavještajna služba vjeruje da je sprovod starijeg Hameneija, koji je prema šiitskim vjerskim običajima trebao biti održan ubrzo nakon njegove smrti, odgođen kako bi se izbjegla potreba da se sin pojavi u javnosti, piše The Times.
Govoreći o sudbini Mojtabe Hameneija tijekom vikenda, predsjednik Trump rekao je:
„Ne znam je li uopće živ. Dosad ga nitko nije uspio pokazati.” Dodao je: „Čujem da nije živ, ali ako jest, trebao bi učiniti nešto vrlo pametno za svoju zemlju — a to je da se preda.”
Izraelska procjena je da je Ali Hamenei, koji je ubijen 28. veljače, bio manje spreman nego što se ranije pretpostavljalo da Mojtaba preuzme vlast i vodi Iran nakon njegove smrti.
Američko obavještajno izvješće, koje je u nedjelju podijeljeno s CBS Newsom i navodno distribuirano Trumpu i njegovom užem krugu, navodi da je Hamenei imao sumnje u sposobnosti svoga sina. U izvješću stoji da je Mojtaba „percipiran kao ne osobito bistar i smatran nekvalificiranim za vođu”.
Ako je procjena točna, ona potvrđuje izvješća iz unutrašnjosti režima da Mojtaba nije ispunjavao izričite uvjete za izbor vrhovnog vođe koje je postavio njegov otac, poput potrebe da je prethodno obnašao izabranu političku funkciju.
Amwaj, portal specijaliziran za analize Iraka i Irana, navodi da je unutar vrha ne-klerikalnog vodstva postojao otpor prema njegovu imenovanju. Navodno je imenovanje progurao Hossein Taeb, Mojtabin prijatelj i bivši šef obavještajne službe Iranske revolucionarne garde (IRGC).
Izvješća iz Washingtona i iz stožera izraelskih obrambenih snaga u Tel Avivu bila su prožeta psihološkim ratovanjem usmjerenim na potkopavanje povjerenja unutar režima. Postojao je i element željnog razmišljanja u obavještajnim procjenama koje je Trump bio spreman prihvatiti.
Međutim, uvijek je postojala principijelna primjedba na Hameneijevo nasljeđivanje — da bi nasljedna vlast oponašala monarhiju koju je Islamska Republika trebala zamijeniti i koju je ranije javno odbacila.
Navodno su postojala dva vodeća kandidata s boljim vjerskim kvalifikacijama pred Skupštinom stručnjaka, tijelom koje bira vrhovnog vođu Irana. Prema izvorima, IRGC je pogurao Mojtabinu kandidaturu pokretanjem kampanje protiv ostalih kandidata.
Jedan od njih bio je zamjenik šefa Hameneijeva kabineta, Ali Asghar Mir Hejazi, kojega Izrael ranije ovog mjeseca nije uspio ubiti. Jedan izvor tvrdi da je upravo Hejaziju Hamenei u posljednjim danima života rekao da ne želi da Mojtaba preuzme vlast. Sjedinjene Države ponudile su nagradu od 10 milijuna dolara za Hejazijevu glavu, nazivajući ga drugim čovjekom nakon vrhovnog vođe.
Nakon Hameneijeve smrti, moćna Revolucionarna garda izvršila je pritisak na 88-članu Skupštinu stručnjaka da na brzinu preda kontrolu nad Iranom njegovu sinu, koji ima bliske veze sa sigurnosnim strukturama. Nitko iz vijeća nije se sastao s Mojtabom otkako je napad ubio njegova oca.
Obavještajni izvještaj navodi da je IRGC pokrenuo kampanju i protiv trećeg kandidata, ajatolaha Alireze Arafija, koji je možda bio imenovan u Hameneijevoj oporuci.
Arafi je viđen na ulicama Teherana tijekom marševa povodom Dana Al-Qudsa tijekom vikenda. On je govornik u Qomu, drugom najsvetijem gradu Irana, i smatran je veteranom klerikalnog religijskog establišmenta koji je Mojtabinim izborom zaobiđen.
Navodno je rekao šefu pravosuđa Gholam-Hosseinu Mohseniju-Ejeiju da nije pravo vrijeme da mlađi Hamenei preuzme vodstvo s obzirom na nedostatak iskustva.
Ali Larijani, šef nacionalnog sigurnosnog vijeća i najmoćnija ne-klerikalna figura u Iranu, prema izvješću je predložio jednog od svoje braće za vrhovnog vođu. Sadeq Larijani bivši je predsjednik Vrhovnog suda i visoki klerik, što mu daje formalne kvalifikacije propisane režimom.
No čini se da su Larijaniji zaobiđeni, a Ali Larijani objavio je vlastitu izjavu u kojoj prihvaća Mojtabin izbor.
„Njihovo vodstvo je nestalo”, rekao je Trump za Fox News. „Njihovo drugo vodstvo je nestalo. Sada je njihovo treće vodstvo u problemu — i to nije osoba koju je otac uopće želio.”
Obavještajni izvještaj dodaje da, budući da Mojtaba nije viđen, ne postoji „funkcionalno vodstvo” niti „ispravan mehanizam donošenja odluka” izvan Revolucionarne garde, koja je sada najjača sila u Iranu.
Analiza navodi da vlada „kaos u upravljanju”, zbog čega je Iran zapravo „bez vođe”. To se, prema procjeni, vidjelo kada je iranski predsjednik Pezeshkian obećao da neće napadati susjedne zaljevske države — jamstvo koje nije trajalo ni jedan sat.
Prema izvješću, činjenica da IRGC ima kontrolu upravo je suprotno od onoga što je Hamenei želio za svoju zemlju, jer je smatrao da jačanje jedne institucije na račun drugih potkopava mehanizme koji održavaju režim.
Kampanja IRGC-a da uzdigne Mojtabu, navodi se u dokumentu, pretvorila je Iran ponovno u hijerarhijsku kraljevinu, sa znatno oslabljenom Skupštinom stručnjaka, pravosuđem i vjerskim vijećem — u raskolu s teokratskom diktaturom osnovanom 1979. tijekom Islamske revolucije.
Postavlja se i pitanje tko će kontrolirati fondove i dobrotvorne organizacije vrijedne oko 200 milijardi dolara koje su ranije bile pod kontrolom starijeg Hameneija.
Izraelska obavještajna služba sugerira da je Mojtaba pogođen u napadu koji je ubio desetke visokih iranskih dužnosnika, ali da „vjerojatno nije mrtav”.
Ono što se zasad zna jest da je izoliran i odsječen od komunikacija.
„Vrlo malo ljudi zna kakvo je njegovo pravo stanje”, rekao je jedan izvor za The Times. „Postoji mnogo različitih verzija, a Izraelci ne znaju koja je točna.”
Ako se Mojtaba pojavi iz skrovišta, procjena obavještajnih službi je da će se okružiti vlastitim sigurnosnim timom temeljenim na osobnoj lojalnosti. Iskusni birokrati iz tradicionalnih klerikalnih institucija bit će zamijenjeni obavještajnim savjetnicima koji ga podržavaju, dok će mlađi zapovjednici bez veza sa starom revolucijom biti uzdignuti kako bi se nosili s lokalnim unutarnjim otporom.
Dokument također identificira Hosseina Taeba kao Mojtabina ključnog saveznika. On je smijenjen s dužnosti u IRGC-u nakon niza velikih sigurnosnih propusta, uključujući sprječavanje iranskog terorističkog plana protiv Izraelaca u Turskoj 2022.
Dokument navodi da su iransko Vijeće čuvara i Skupština stručnjaka, koji čine šiitsku strukturu vjerske vlasti, „bijesni” zbog odgode Hameneijeva sprovoda. On je već više od dva tjedna nepokopan.
