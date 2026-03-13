Šef Pentagona: Novi vrhovni vođa Irana ranjen je i vjerojatno unakažen

Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je novinarima u Pentagonu da Sjedinjene Države nanose ogromne gubitke iranskim oružanim snagama. Istaknuo je i da je novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei, „ranjen“ i „vjerojatno unakažen“.
Oglas
„Desetkujemo vojsku radikalnog iranskog režima na način kakav svijet dosad nije vidio“, rekao je Hegseth, a prenosi BBC.
Dodao je da je iranska vojska postala „borbeno neučinkovita“, odnosno da više nije sposobna voditi učinkovite vojne operacije.
Iranski vrhovni vođa „ranjen i vjerojatno unakažen“
Hegseth je rekao i da je novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei „ranjen“ i „vjerojatno unakažen“, iako za to nema potvrđenih dokaza.
Pozivajući se na pisanu poruku Modžtabe Hamneija koja je jučer pročitana na iranskoj državnoj televiziji, Hegseth je postavio pitanje zašto nije objavljen video ili audiozapis samog Hamneija.
„Mislim da znate zašto“, dodao je. Ministar obrane također je rekao da je Hamnei „uplašen“ i „povrijeđen“, tvrdeći da je „u bijegu“ i da mu nedostaje legitimitet.
Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da vjeruje kako je novi vrhovni vođa Irana „oštećen“, ali „vjerojatno živ u nekom obliku“.
Novinska agencija Reuters, pozivajući se na neimenovanog iranskog dužnosnika, ranije je prenijela da je Hamnei „lakše ozlijeđen“ u zajedničkim američko-izraelskim napadima, no nisu objavljeni dodatni detalji.
„Danas najveći val napada Amerike na Iran“
Načelnik Združenog stožera SAD-a, general Dan Caine, izjavio je na istoj konferenciji za novinare da će današnji dan biti „najintenzivniji“ za američke snage u ovom sukobu.
Prije toga je Pete Hegseth rekao da će danas biti izveden „najveći broj udara“ koje su Sjedinjene Države dosad izvele protiv Irana.
Prema njegovim riječima, SAD će danas ponovno pokrenuti „najveći val napada koji je Amerika ikada izvela nad nebom Irana“.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas