Tko će biti novi ajatolah? Iran najavljuje izbor Hameinijevog nasljednika "za dan ili dva"

Već i sastav 88 šiijtskih klerika koji će birati nasljednika Hamneia bi teško mogao značiti da bi nasljednik mogao biti liberalniji – ili barem pragmatičniji, a još je manje vjerojatno da bi na nekog vođu spremnog na više ustupaka Zapadu mogla pristati Revolucionarna garda koja ima golem utjecaj na postupak izbora. Jer teokracija Irana nije tek ajatolah Hamnei, to je čitav sustav koji se već iz vjerskih pravila ne može ukloniti likvidacijom samo jedne osobe, piše Deutsche Welle.