Tko će biti novi ajatolah? Iran najavljuje izbor Hameinijevog nasljednika "za dan ili dva"
Usprkos likvidaciji Hamneia, za šiitske muslimane je nezamislivo da što prije ne izaberu drugog. A izgledi da će njegov nasljednik biti imalo liberalniji su – minimalne.
Ajatolah zapravo nije politička nego vjerska funkcija, ali u teokraciji Irana je to osoba koja odlučuje praktično o svemu. Tu ima velikih sličnosti s nekadašnjom Papinskom državom, a jednostavno je nezamislivo da ajatolaha nema: šiitski muslimani Irana vjeruju kako bi u neko doba trebao opet doći 12. Imam (Muhamed al-Mahdi), krvni nasljednik Muhamedove kćerke Fatime i njenog muža Alije. A budući da ga (još) nema, razvijen je sustav velayat‑e faqih, gdje vjerski učenjak (faqih) privremeno preuzima upravljanje dok se Imam ne vrati.
Nakon smrti ajatolaha, novog Vrhovnog vođu bira Skupština stručnjaka, tijelo od 88 šiijitskih klerika. Ti klerici se biraju na izborima svakih osam godina, ali kandidature mora odobriti Vijeće čuvara (Šurá-je negahbán), koje redovito uklanja umjerenije kandidate, piše Deutsche Welle.
Praksa pokazuje da se daje prednost onima koji imaju političku pouzdanost unutar režima
Kandidat mora biti vrhunski islamski pravnik (fakih) s „visokim moralnim i političkim kvalifikacijama", prema iranskom ustavu (članak 109). No praksa pokazuje da se daje prednost onima koji imaju političku pouzdanost unutar režima, a ne nužno najveću učenost – što se vidjelo već i kod izbora Hamneia.
Opet slično kao kod izbora pape kod Katolika, „Skupština stručnjaka" se sastaje iza zatvorenih vrata, razmatra potencijalne kandidate i izabire novog vođu. Proces je i tamo izrazito netransparentan i pod utjecajem sigurnosnih struktura, posebno Revolucionarne garde (IRGC).
Teokracija Irana nije tek ajatolah Hamnei, to je čitav sustav
No i prije nego što novi ajatolah bude izabran, na čelo vjernika – a u Iranu to znači i na čelo države, ustav predviđa privremeno vodstvo, obično tročlano i koje bi se trebalo sastojati od predsjednika države (ra'is džomhur), čelnika pravosuđa (reis-e kaze) i jednog člana Vijeća čuvara kojeg imenuje „Vijeće za razboritost" (Madžma'-e teşhis-e maslahat).
Već i sastav 88 šiijtskih klerika koji će birati nasljednika Hamneia bi teško mogao značiti da bi nasljednik mogao biti liberalniji – ili barem pragmatičniji, a još je manje vjerojatno da bi na nekog vođu spremnog na više ustupaka Zapadu mogla pristati Revolucionarna garda koja ima golem utjecaj na postupak izbora. Jer teokracija Irana nije tek ajatolah Hamnei, to je čitav sustav koji se već iz vjerskih pravila ne može ukloniti likvidacijom samo jedne osobe, piše Deutsche Welle.
Vodstvo Irana najavljuje brzi izbor novog ajatolaha
Kako prenosi SkyNews, Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je u intervjuu koji je u nedjelju dao televizijskoj mreži Al Jazeera da će novi vrhovni vođa biti izabran „za dan ili dva“.
U međuvremenu su tisuće pristaša iranske vlade ispunile glavni trg u središnjem gradu Yazdu u znak žalosti, uzvikujući „Smrt Americi“, dan nakon što je vrhovni vođa zemlje, ajatolah Ali Hamenei, ubijen u američkim i izraelskim napadima.
Ubojstvo Hameneija potaknulo je odmazdne napade na više zemalja u regiji, od Katara do Izraela.
Izraelska hitna medicinska služba priopćila je da u nedjelju pruža medicinsku pomoć nekolicini ozlijeđenih u području Beit Shemesha, nakon raketnih salvi iz Irana.
Tijek događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.
