ANALIZIRAO CNN

Tko upravlja Iranom? Prva poruka novog vođe ostavlja ključno pitanje bez odgovora

author
N1 Info
|
12. ožu. 2026. 17:56
Mojtaba Khamenei
AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Četiri dana nakon što je imenovan za novog vrhovnog vođu Irana, svijet je napokon dobio prvi uvid u stavove Modžtabe Hamneija o događajima i politici.

Međutim, Hamnei, sada uzdignut na rang ajatolaha i među svojim pristašama nazivan „uzvišenim vođom“ Islamske revolucije, nije se pojavio na videosnimci niti je objavio audioporuku. Umjesto toga, objavio je dugo pisano priopćenje u kojem iznosi svoje stavove o tijeku rata, hvali iranske oružane snage i traži reparacije od onih koji su napali njegovu zemlju, piše CNN.

Poruka je brzo distribuirana preko novog Telegram kanala koji je otvorio njegov ured. Tekst je bio ispunjen simbolikom i kodiranim porukama namijenjenima njegovim pristašama.

Hamnei je naveo da je za svoje imenovanje saznao preko državne televizije, što sugerira da je i sam bio iznenađen. U poruci je koristio i vrlo emotivan jezik kada je govorio o svom ocu, rekavši da je nakon njegove smrti vidio njegovo tijelo sa stisnutom šakom — što je opisao kao posljednji znak otpora.

Poruka je sadržavala i uobičajenu oštru retoriku: pohvale za „front otpora“, poziv susjednim državama da zatvore američke vojne baze, prijetnju da će Iran nastaviti gađati američke interese u regiji, kao i inzistiranje da Ormuški tjesnac ostane zatvoren za svjetsku trgovinu.

Nakon godina djelovanja iz sjene, Hamnei je ovom porukom dao prvi uvid u svoju politiku — koja u velikoj mjeri podsjeća na politiku njegova oca.

Ipak, ključno pitanje ostaje bez odgovora: iranska javnost i ostatak svijeta još nisu vidjeli niti čuli novog vođu, za kojeg se navodi da je ranjen u prvim danima rata. Iako poruka možda zadovoljava njegove pristaše, ona ne daje odgovor na pitanje tko zapravo trenutno donosi ključne odluke, zaključuje CNN.

Teme
ajatolah iran modžtaba hamenei mojtaba hamenei vrhovni vođa irana

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

