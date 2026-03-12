Tko upravlja Iranom? Prva poruka novog vođe ostavlja ključno pitanje bez odgovora

Četiri dana nakon što je imenovan za novog vrhovnog vođu Irana, svijet je napokon dobio prvi uvid u stavove Modžtabe Hamneija o događajima i politici.
Međutim, Hamnei, sada uzdignut na rang ajatolaha i među svojim pristašama nazivan „uzvišenim vođom“ Islamske revolucije, nije se pojavio na videosnimci niti je objavio audioporuku. Umjesto toga, objavio je dugo pisano priopćenje u kojem iznosi svoje stavove o tijeku rata, hvali iranske oružane snage i traži reparacije od onih koji su napali njegovu zemlju, piše CNN.
Poruka je brzo distribuirana preko novog Telegram kanala koji je otvorio njegov ured. Tekst je bio ispunjen simbolikom i kodiranim porukama namijenjenima njegovim pristašama.
Hamnei je naveo da je za svoje imenovanje saznao preko državne televizije, što sugerira da je i sam bio iznenađen. U poruci je koristio i vrlo emotivan jezik kada je govorio o svom ocu, rekavši da je nakon njegove smrti vidio njegovo tijelo sa stisnutom šakom — što je opisao kao posljednji znak otpora.
Poruka je sadržavala i uobičajenu oštru retoriku: pohvale za „front otpora“, poziv susjednim državama da zatvore američke vojne baze, prijetnju da će Iran nastaviti gađati američke interese u regiji, kao i inzistiranje da Ormuški tjesnac ostane zatvoren za svjetsku trgovinu.
Nakon godina djelovanja iz sjene, Hamnei je ovom porukom dao prvi uvid u svoju politiku — koja u velikoj mjeri podsjeća na politiku njegova oca.
Ipak, ključno pitanje ostaje bez odgovora: iranska javnost i ostatak svijeta još nisu vidjeli niti čuli novog vođu, za kojeg se navodi da je ranjen u prvim danima rata. Iako poruka možda zadovoljava njegove pristaše, ona ne daje odgovor na pitanje tko zapravo trenutno donosi ključne odluke, zaključuje CNN.
