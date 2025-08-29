Izuzeće za Trumpove carine završava danas: Neki su već obustavili pošiljke

Strane poštanske agencije mogu se odlučiti za naplatu i obradu carina na temelju vrijednosti sadržaja paketa ili se odlučiti za metodu fiksne stope naplatom fiksnog poreza na temelju Trumpovih "recipročnih" carinskih stopa koje su trenutačno na snazi ​​na robu iz zemlje podrijetla.Na temelju smjernica CBP-a, objavljenih u četvrtak, paketi bi se naplaćivali 80 dolara iz zemalja s Trumpovim carinskim stopama ispod 16 posto, poput Velike Britanije i Europske unije, 160 dolara iz zemalja između 16 posto i 25 posto, poput Indonezije i Vijetnama te 200 dolara iz zemalja iznad 25 posto, uključujući Kinu, Brazil, Indiju i Kanadu. Ali, poštanske usluge moraju prijeći na punu naplatu carina "ad valorem" na temelju vrijednosti pošiljki do 28. veljače 2026., rekao je drugi dužnosnik.