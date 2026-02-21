Jača ukrajinska protuofenziva: Zelenski objavio koliko teritorija je oslobođeno

Ukrajinske snage oslobodile su 300 četvornih kilometara teritorija od ruske okupacije u novoj južnoj protuofenzivi, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski za Agence France-Presse (AFP) u intervjuu.
Oglas
Predsjednikovo izvješće dolazi u trenutku kada se Kijev suočava s rastućim pritiskom Sjedinjenih Država da povuče postrojbe s teritorija pod ukrajinskom kontrolom kao dio dogovora s Rusijom o okončanju rata.
„Ne možete reći da gubimo rat. Iskreno, mi ga definitivno ne gubimo, definitivno“, rekao je Zelenski za AFP tijekom ekskluzivnog intervjua u Kijevu. „Pitanje je hoćemo li pobijediti", piše Kyiv Independent.
Zelenski je rekao da Ukrajina napreduje na južnoj bojišnici, ali nije naveo točan sektor ni vremenski okvir protuofenzive.
„Neću ulaziti u previše detalja, ali danas mogu čestitati našoj vojsci prije svega — svim obrambenim snagama — jer je do danas oslobođeno 300 (četvornih) kilometara“, ustvrdio je.
Iako je borba za pobjednički narativ i dalje važna na međunarodnoj sceni, stvarnost na terenu daleko je od crno-bijelog uspjeha protuofenzive.
Tijekom veljače na društvenim mrežama pojavili su se deseci videozapisa na kojima ukrajinske snage provode ofenzivne operacije na dijelu bojišnice gdje se susreću Zaporiška i Dnjipropetrovska oblast.
To područje, bez većih geografskih obilježja, najpromjenjiviji je dio bojišnice još od jeseni prošle godine, kada su ruske snage počele napredovati bržim tempom protiv slabijih ukrajinskih brigada.
Djelujući u širokoj, osporavanoj „sivoj zoni“ s infiltracijama na obje strane, ukrajinska napredovanja koja se mogu pratiti iz otvorenih izvora zasad ne prelaze okvire proširenih operacija čišćenja, a ne zauzimanja i preuzimanja ruskih obrambenih linija.
Osim operacija čišćenja kao odgovora na ruske proboje, ukrajinska vojska protekle je godine uglavnom djelovala u položaju strateške obrane.
Rusija je 2025. pokrenula obnovljenu kopnenu ofenzivu protiv Ukrajine, koncentrirajući glavninu snaga u istočnoj Donjeckoj oblasti. U sklopu te kampanje Rusija je pojačala operacije i u južnoj Zaporiškoj oblasti te prodrla u južni dio Dnjipropetrovske oblasti.
Zelenski je u rujnu 2025. izvijestio da su ukrajinske protuofenzivne operacije uspješno oslobodile 160 četvornih kilometara teritorija u Donjeckoj oblasti i još 170 četvornih kilometara drugdje na bojišnici — iako nije naveo dodatne pojedinosti o tih 170 kilometara.
Tijekom 2025. ruske su snage okupirale ukupno 4.336 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija, prema podacima open-source projekta za mapiranje DeepState.
Zelenskijev intervju uslijedio je nakon dva dana mirovnih pregovora pod pokroviteljstvom SAD-a u Ženevi, na kojima Rusija i Ukrajina nisu postigle napredak u vezi s teritorijalnim pitanjem u središtu pregovora: statusom ukrajinskog Donbasa.
Rusija i dalje zahtijeva da se ukrajinske snage u potpunosti povuku iz regije kao preduvjet za bilo kakav mirovni sporazum. Ukrajina je taj zahtjev odbacila, ističući da zamrzavanje trenutačne linije bojišnice predstavlja najrealniju osnovu za prekid vatre.
„Nismo pronašli konstruktivna rješenja o teritorijalnim pitanjima“, rekao je Zelenski.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas