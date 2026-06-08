"IZUZETAN NAPREDAK"
Jandroković kod Edija Rame u jeku prosvjeda protiv albanskog premijera
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u ponedjeljak je tijekom posjeta Albaniji s tamošnjim čelnicima govorio o pozitivnim trendovima u odnosima dviju zemalja i potrebi njihovog boljeg zračnog povezivanja, priopćio je Sabor.
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Jandroković je s albanskim premijerom Edijem Ramom potvrdio "tradicionalno prijateljske odnose” i izvrsnu suradnju unutar NATO-a, stoji u priopćenju.
Jandroković i predsjednik albanske vlade Edi Rama smatraju da su "brojni bilateralni susreti na visokoj razini” dokaz "pozitivnih trendova u odnosima u posljednjih nekoliko godina”.
Složili su se da je potrebno poboljšati povezanost Hrvatske i Albanijezračnim putem.
Albanski premijer izvijestio je predsjednika Sabora o putu zemlje prema članstvu u EU-u, a Jandroković mu je čestitao na "izuzetno napretku” u otvaranju svih pregovaračkih klastera i poglavlja u samo 13 mjeseci.
Hrvatska će pomagati Albaniji na europskom putu
Jandroković je naglasio da je Hrvatska i dalje spremna pomagati Albaniji na tom putu, uključujući prijenos svojih iskustava.
On se susreo i s albanskim kolegom Nikom Peleshijem s kojim se složio da je potrebno intenzivirati parlamentarnu suradnju i gospodarsku razmjenu, posebno na području obrane, energetike, razvoja infrastrukture, kao i u turizmu, IT sektoru i digitalizaciji, poljoprivredi i drvnoj industriji.
Na njihovom sastanku istaknuta je važnost daljnjeg razvoja energetskih i prometnih infrastrukturnih projekata, s posebnim naglaskom na značaj razvoja Jadransko-jonskog cestovnog koridora, kao i Jonsko-jadranskog plinovoda, stoji u priopćenju.
Jandroković će posjet Albaniji završiti sastankom s predsjednikom države Bajramom Begajem.
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