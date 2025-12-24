Oglas

Kashiwazaki-Kariwa

Japan 20. siječnja ponovno pokreće najveću nuklearku na svijetu

author
Hina
|
24. pro. 2025. 09:52
Kashiwazaki-Kariwa, nuklearna elektrana
AFP / HANDOUT

Tokyo Electric Power (TEPCO) planira 20. siječnja ponovno pokrenuti prvu jedinicu svoje nuklearne elektrane Kashiwazaki-Kariwa, najveće na svijetu, rekao je novinarima predsjednik tvrtke Tomiaki Kobayakawa.

Ovog tjedna, skupština prefekture u Niigati, regiji u kojoj se nalazi elektrana, dala je zeleno svjetlo za djelomično ponovno pokretanje elektrane Kashiwazaki-Kariwa. To će biti prvi takav slučaj za TEPCO od taljenja nuklearnog reaktora u Fukushima Daiichi 2011. godine.

Kashiwazaki-Kariwa, smješten oko 220 km sjeverozapadno od Tokija, bio je među 54 reaktora zatvorena nakon što su potres i cunami 2011. godine oštetili elektranu Fukushima Daiichi u najgoroj nuklearnoj katastrofi na svijetu od Černobila.

"Kao tvrtka odgovorna za nesreću u Fukushima Daiichi, primijenit ćemo razmišljanja i naučene lekcije... Nastavit ćemo s ponovnim pokretanjem, prvim u 14 godina, držeći se sigurnosti kao glavnog prioriteta", rekao je Kobayakawa.

Japan je ponovno pokrenuo 14 od 33 reaktora koja su još uvijek operativna, dok se pokušava odviknuti od uvoza fosilnih goriva, a u studenom je predstavio prijedlog sustava javnih zajmova jer želi udvostručiti udio nuklearne energije u energetskom miksu.

Ukupni kapacitet Kashiwazaki-Kariwe je 8,2 gigavata, što je dovoljno za napajanje nekoliko milijuna domova. Predstojećim ponovnim pokretanjem u siječnju bi se u pogon uključio jedan blok od 1,36 GW, a drugi istog kapaciteta oko 2030. godine.

TEPCO bi mogao trajno ukloniti iz sustava neke od preostalih pet blokova, rekli su.

Teme
TEPCO Tokyo Electric Power Tomiaki Kobayakawa japan nuklearna elektrana

