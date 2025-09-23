Ibrahim Rabaia
Palestinski profesor: Međunarodna arena govori da je glas SAD-a jedini, uz Izrael, onaj koji odbija priznati Palestinu
Ibrahim Rabaia, profesor politologije, na Birzeit University u Ramallahu gostovao je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o valu priznanja Palestine, te situaciju u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali.
"U Gazi se događa genocid, etničko čišćenje sjevernog dijela Pojasa Gaze. Izraelski tenkovi su sada u bolnici u središtu grada Gaze. Dvije trećine stanovništva je moralo otići na jug, a na jugu nema skloništa, hrane, mjesta, ne mogu se zadovoljiti osnovne potrebe."
"Govorimo o nezamislivoj, vrlo složenoj situaciji. Na Zapadnoj obali pak vlada strah, govorimo o selima koja su zatvorena i koja kontrolira izraelska vojska. Tu su i brojne druge mjere koje uključuju i doseljenike. Izraelske snage izravno ciljaju institucije, ministarstva, sigurnosne snage. Ljudi gube nadu i frustrirani su, a tu je i vrlo teška gospodarska situacija.”, navodi profesor.
Komentirao je i priznanja države Palestine sa strane Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Kanade, Australije, Portugala.
"Ovaj trenutak je važan, govorim o zapadnim zemljama, to su ključne države. Četiri stalne članice Vijeća UN-a priznale su palestinsku državu. Međunarodna arena govori da je glas SAD-a jedini, uz Izraelce, onaj koji odbija priznati Palestinu. U smislu strateške i dugoročne politike ovo je vrlo važno jer je prvi korak u kontinuiranom procesu kako bi Izrael bio prisiljen vratiti se mirovnom procesu i kako bi priznao pravo Palestinaca na samostalnost."
"S druge strane ljudi u Gazi i na Zapadnoj obali su razočarani jer nema mjera koje zaustavljaju ovu kolonijalnu politiku i uništavanje. Ljudi ostaju bez svega, gube sve i osjećaju se samima. Čekaju snažnije mjere kako bi se odmah zaustavi ovaj rat. Treba razdvojiti rat i političku borbu za palestinska prava. Bilo kakva promjena u američkom stavu će pomoći Palestincima da dobiju svoju državu. Mnoge zemlje, uključujući i UK kažu da priznaju Palestinu radi interesa i budućnosti Izraela, ne samo radi Palestinaca. Takva rasprava je sve češća i u SAD-u”.
