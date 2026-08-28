Je li Danska prisilnom kontracepcijom počinila genocid na Grenlandu?

U svom izvješću Dalee Sambo Dorough, odvjetnica s Aljaske i bivša predsjedateljica Inuitskoga cirkumpolarnog vijeća, i Miriam Cullen, profesorica prava na Sveučilištu u Kopenhagenu, utvrdile su "razumnu osnovu za vjerovanje da su žene Kalaallit Inuita (Grenlanđanke) pretrpjele praksu prisilne kontracepcije koja je prekršila njihova prava na jednakost i nediskriminaciju, na nemiješanje u privatni i obiteljski život, na odlučivanje o broju i razmaku između djece te na najviši mogući standard tjelesnog i mentalnog zdravlja... kao i pravo na slobodu od okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja te na očuvanje tjelesnog i kulturnog integriteta."