Je li odzvonilo Zelenskom? Bivši general mu želi oteti predsjedničku poziciju, većina Ukrajinaca želi promjenu

ADRIAN DENNIS/AFP

Politička scena u Ukrajini mogla bi uskoro doživjeti veliki preokret. Prema pisanju ukrajinskih medija, bivši vrhovni zapovjednik Valerij Zalužni prvi je put jasno dao do znanja da će se kandidirati za predsjednika ako se izbori održe već ove jeseni, što bi ga dovelo u izravni dvoboj s aktualnim predsjednikom Volodimirom Zelenskim

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Kako piše Ukrajinska pravda, Zelenski i Valerij Zalužni sastali su se prošlog tjedna u Kijevu, gdje je ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu boravio zbog političkih konzultacija nakon ostavke britanskog premijera Keira Starmera.

Nakon razgovora o odnosima Londona i Kijeva, dvojica dužnosnika navodno su otvorila pitanje predsjedničkih izbora.

Prema izvorima portala, Zelenski je ocijenio da se stanje na bojištu posljednjih mjeseci stabiliziralo te da se otvorila mogućnost održavanja izbora. Istodobno je upozorio kako bi izravni politički obračun između njega i Zalužnog mogao izazvati nove podjele u društvu.

Zelenski ga je pitao, Zalužni je potvrdio

Na kraju sastanka predsjednik je, prema istim izvorima, bivšem vrhovnom zapovjedniku postavio izravno pitanje hoće li se kandidirati ako izbori budu raspisani na jesen.

Zalužni je navodno bez oklijevanja odgovorio potvrdno, objasnivši da nikada nije planirao političku karijeru, ali da ne može ignorirati povjerenje i očekivanja velikog broja građana.

Tijekom boravka u Kijevu sastao se i s tajnikom Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Rustemom Umerovim te čelnikom zastupničkog kluba vladajuće stranke Sluga naroda Davidom Arahamijom. Obojica su ga, prema pisanju medija, pokušala odgovoriti od kandidature upozoravajući na moguće društvene podjele i političku nestabilnost, no Zalužni nije promijenio odluku.

Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Čak 67 posto Ukrajinaca želi novog predsjednika

Njegova potencijalna kandidatura dolazi u trenutku kad ankete pokazuju rast potpore promjeni na čelu države. Prema posljednjem istraživanju Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju, čak 67 posto Ukrajinaca želi novog predsjednika. Ranija istraživanja također su pokazivala da Zalužni uživa veće povjerenje građana od Zelenskog te bi, kada bi se izbori održali, mogao imati prednost.

Zalužni je bio na čelu ukrajinske vojske tijekom prvih i najtežih mjeseci ruske invazije, no Zelenski ga je početkom 2024. smijenio nakon višemjesečnih nagađanja o nesuglasicama oko vođenja rata te ga imenovao veleposlanikom u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Predsjednički izbori trebali biti raspisani još 2024.

Zbog ratnog stanja predsjednički izbori u Ukrajini dosad nisu održani, iako su trebali biti raspisani još 2024. godine.

Zelenski je ranije poručio da je spreman za izbore ako se osiguraju odgovarajući sigurnosni uvjeti i izmijeni izborno zakonodavstvo.

Ni Ured predsjednika Ukrajine ni Valerij Zalužni zasad nisu službeno komentirali navode o razgovorima i mogućoj predsjedničkoj kandidaturi.