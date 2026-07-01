USRED RATA S RUSIJOM
Zelenski gradi memorijalni kompleks Panteon: Počast i ubojicama Poljaka i Židova u Drugom svjetskom ratu
Ukrajinski parlament dao je u srijedu potporu podizanju memorijalnog kompleksa u čast "najistaknutijih članova ukrajinske nacije" na poziv predsjednika Volodimira Zelenskog
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U tekstu se spominje cilj "formiranja nacionalnog identiteta". Zelenski je taj potez opisao kao "hitan" i zahvalio parlamentu što je poduzeo "važan korak". Rekao je da će mjeru potpisati bez odgode.
Novi memorijalni kompleks zvat će se Panteon i bit će izgrađen u Kijevu, u čast nacionalnim ličnostima iz vremena Kijevske Rusi u srednjem vijeku.
Očekuje se da će kontroverzne osobe iz prošlosti, danas smatrane borcima za ukrajinsku neovisnost, biti ekshumirane i pokopane u Panteonu, zajedno s ukrajinskim predsjednicima.
Sporni Melnik i UPA
Posmrtni ostaci Andrija Melnika, čelnika Organizacije ukrajinskih nacionalista koji je umro 1964., nedavno su prebačeni iz Luksemburga i održan je državni pogreb u nazočnosti Zelenskog i drugih dostojanstvenika.
Izraelski memorijalni centar posvećen holokaustu Yad Vashem izrazio je zabrinutost zbog Melnikove uloge tijekom Drugog svjetskog rata, rekavši da je on bio "vođa pokreta koji je podržavao i surađivao s nacističkom Njemačkom".
Očekuje se da će u Panteonu biti odana počast i pripadnicima Ukrajinske ustaničke armije (UPA). UPA se smatra odgovornom za masovno ubojstvo Poljaka i Židova uglavnom u zapadnoj Ukrajini tijekom njemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu.
"Heroji UPA-e" posvađali Ukrajinu i Poljsku
Odluka Zelenskog da vojnoj jedinici u svibnju dodijeli počasni naziv "Heroji UPA-e" izazvala jesukob s Poljskom i navela Varšavu da povuče "Orden bijelog orla" koji je dodijeljen ukrajinskom predsjedniku.
Brojni ukrajinski političari vratili su odlikovanja koje im je dodijelila Poljska, a poljski političari ona koja im je dodijelila Ukrajina.
Rusija svoju invaziju na Ukrajinu opravdava kao borbu protiv nacizma.
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