VELIKO RESTRUKTURIRANJE
Jedna od najpoznatijih tehnoloških kompanija reže troškove, dio zaposlenika ostaje bez posla
Australska tehnološka kompanija Canva najavila je veliko restrukturiranje koje će utjecati na 22 posto njezine radne snage, a dio zaposlenika ostat će bez posla, dok će drugi morati promijeniti radno mjesto ili se preseliti.
Canva, jedna od najpoznatijih australskih tehnoloških kompanija, najavila je velike organizacijske promjene koje će obuhvatiti 1271 zaposlenika, odnosno oko 22 posto ukupne radne snage.
Odluku je zaposlenicima priopćila suosnivačica i izvršna direktorica kompanije Melanie Perkins, istaknuvši da je riječ o najtežem razdoblju u 13-godišnjoj povijesti Canve, piše BBC.
Promjene neće značiti samo otkaze. Dio zaposlenika bit će raspoređen na druge pozicije, dok će neki morati preseliti na lokacije na kojima će kompanija objediniti svoje timove.
"Bez sumnje, ovo je najteži trenutak u našoj trinaestogodišnjoj povijesti", poručila je Perkins zaposlenicima.
Dodala je da je svjesna posljedica koje će odluka imati na pogođene radnike, njihove obitelji i kolege te se ispričala zbog poteškoća koje će promjene izazvati.
Usporavanje rasta i promjene na tržištu
Perkins je kao jedan od razloga za restrukturiranje navela usporavanje poslovanja. Rast kompanije usporio je prvi put u deset godina, a proteklu je godinu opisala kao najtežu dosad.
"Naša je ovo najteža godina dosad, a kao što smo ranije ove godine podijelili, naš je rast usporio prvi put u desetljeću", napisala je.
Istaknula je i da nove tehnologije mijenjaju način na koji ljudi stvaraju sadržaj, koriste digitalne alate i očekuju da proizvodi funkcioniraju.
Kompanija smatra da dosadašnje organizacijsko ustrojstvo više nije dovoljno učinkovito te da manje promjene neće biti dovoljne za pripremu poslovanja za sljedeće razdoblje.
"Moramo ponovno postaviti temelje Canve i vratiti se našim počecima, malim i osnaženim timovima koji imaju slobodu donositi odluke, preuzimati odgovornost i usredotočiti se na ono što je najvažnije za našu zajednicu", poručila je direktorica.
Promjene u organizaciji i preseljenje dijela zaposlenika
Restrukturiranje će obuhvatiti nekoliko područja poslovanja. Canva planira objediniti timove koji se bave razvojem proizvoda, rastom kompanije i tehnološkom infrastrukturom kako bi pojednostavila procese i smanjila nepotrebnu koordinaciju između različitih odjela.
Planira se i smanjenje broja užih specijalizacija, objedinjavanje preklapajućih odgovornosti te pojednostavljivanje upravljačkih struktura.
Osim organizacijskih promjena, kompanija namjerava veći dio svojih produktnih timova okupiti u Sydneyju, koji će postati njihovo glavno sjedište. Pojedini zaposlenici zbog toga će morati razmotriti preseljenje.
Od siječnja 2027. većina zaposlenika koji rade u hibridnom modelu trebala bi provoditi dva do tri dana tjedno u uredima, ovisno o lokaciji i potrebama pojedinih timova.
Canva posluje u 37 zemalja, a dosadašnji međunarodni model rada, prema riječima Perkins, donio je brojne prednosti i omogućio kompaniji pristup talentiranim ljudima. Međutim, istodobno je otežao okupljanje zaposlenika potrebnih za rješavanje složenijih zadataka.
Zaposlenicima koji odlaze najmanje šest plaća
Canva je najavila i paket potpore za zaposlenike koji će napustiti kompaniju. Svima koji su obuhvaćeni tom odlukom bit će isplaćeno najmanje šest mjesečnih plaća, uključujući zakonska prava, a dobit će i podršku povezanu sa zdravljem, dobrobiti i pronalaskom novog zaposlenja.
Kompanija je poručila da će nastojati pomoći zaposlenicima u prijelaznom razdoblju te im olakšati pronalazak novih poslovnih prilika.
Perkins je naglasila da odluke o restrukturiranju nisu odraz sposobnosti, predanosti ili doprinosa zaposlenika koji će biti pogođeni promjenama.
"Duboko mi je žao što se vaše poglavlje u Canvi završava na ovaj način", poručila je zaposlenicima koji odlaze, dodajući da njihove sposobnosti i doprinos kompaniji time nisu umanjeni.
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