Ujedinjeno Kraljevstvo
Stiglo upozorenje: Pripremite se ili na policama neće biti hrane, a tvrtke će propadati
Britanski Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost (NCSC) u najnovijem izvješću upozorava da se Ujedinjeno Kraljevstvo suočava s „nezabilježenim porastom” broja kibernetičkih incidenata.
Umjetna inteligencija „pomaže u industrijalizaciji kibernetičkih napada” te je „vrlo vjerojatno” da će se do 2028. godine koristiti za napade na britansku kritičnu nacionalnu infrastrukturu, upozorio je Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost (NCSC).
NCSC, koji djeluje u sklopu britanske obavještajne agencije GCHQ, također je upozorio da Kina predstavlja „najsofisticiraniju i najtrajniju kibernetičku prijetnju s kojom se Ujedinjeno Kraljevstvo suočava” te da će vjerojatno u istom razdoblju koristiti umjetnu inteligenciju za ostvarivanje svojih geopolitičkih ciljeva.
U najnovijem godišnjem izvješću NCSC navodi da se napadi koje podupiru države ne oslanjaju na naprednu ili novu umjetnu inteligenciju, nego je koriste za otkrivanje sigurnosnih ranjivosti, odabir meta i učinkovitije provođenje napada, javlja Sky News.
Izvršni direktor NCSC-a Richard Horne izjavio je:
„U nadolazećim mjesecima suočavamo se sa stvarnom mogućnošću nezabilježenog porasta broja kibernetičkih incidenata.
No moramo jasno reći da razlog tome nije to što je umjetna inteligencija izmislila nove načine napada na nas, nego činjenica da se ranjivosti koje smo predugo tolerirali sada mogu otkrivati i iskorištavati u razmjerima koji su nekoć bili nezamislivi.”
"Desetljećima smo štedjeli na tehnologiji"
U govoru održanom u utorak Horne je upozorio da je Ujedinjeno Kraljevstvo desetljećima prolazilo bez ozbiljnijih posljedica zbog pristupa koji se temeljio na štednji na tehnologiji, ali da je sada potrebno hitno djelovati.
„Jasno je da naša zemlja prolazi kroz trenutak za koji ćemo, gledajući unatrag, shvatiti da je imao goleme posljedice. Ovo je prijelomni trenutak. Trenutak odluke”, rekao je.
Prema Horneovim riječima, ako se tvrtke ne pripreme, njihovi će čelnici morati objašnjavati zašto nisu poslušali upozorenja dok police supermarketa budu prazne.
„Ako čelnici organizacija svih veličina i vrsta sada ne preuzmu odgovornost i ne donesu drukčije odluke, jednoga će dana morati pogledati u oči svoje ulagače, dioničare, zaposlenike, kupce, dobavljače te naposljetku svoje obitelji i prijatelje i objasniti zašto, unatoč tome što su znali kakve bi mogle biti posljedice, nisu donijeli potrebne odluke.
Kada na policama ne bude hrane, kada svjetla ne budu radila i kada tvrtke propadnu, možda ćemo morati objašnjavati da smo vidjeli znakove upozorenja, razumjeli rizike, a ipak nismo donijeli ispravne odluke.”
Prema godišnjem izvješću NCSC-a, njegov tim za upravljanje incidentima ove je godine zaprimio 1831 prijavu kibernetičkih napada, od kojih je 80 ocijenjeno incidentima od nacionalnog značaja.
U međuvremenu su u Europi ponovno hakirani sustavi koji upravljaju hladnjacima u supermarketima, što je otvorilo pitanja o rizicima povezivanja starije operativne tehnologije s internetom.
Britanski ministar sigurnosti Dan Jarvis izjavio je:
„Najnovije godišnje izvješće NCSC-a pokazuje da kibernetičke prijetnje postaju sve sofisticiranije. Koristimo mogućnosti umjetne inteligencije kako bismo ostali korak ispred onih koji nam žele nanijeti štetu, uz pomoć novog Nacionalnog kibernetičkog štita i Centra izvrsnosti za kibernetičku sigurnost umjetne inteligencije.”
Kina izdvojena kao najveća kibernetička prijetnja
Kina je u izvješću posebno izdvojena kao najvažnija kibernetička prijetnja Ujedinjenom Kraljevstvu.
„Kina koristi svoje napredne kibernetičke sposobnosti za prikupljanje velikih količina informacija iz Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja”, navodi se u izvješću.
Dodaje se da kibernetičke sposobnosti sve više postaju „instrument državne moći”, koji se koristi za „omogućavanje špijunaže i operacija uplitanja, poput hakiranja i objavljivanja ukradenih podataka ili transnacionalne represije, planiranje operacija sa smrtonosnim ishodom, pribavljanje osjetljivih gospodarskih podataka te provođenje operacija usmjerenih na ometanje ili uništavanje imovine i usluga”.
„Do 2028. godine vrlo je vjerojatno da će Kina, Rusija i druge države rutinski koristiti umjetnu inteligenciju u kibernetičkim operacijama kako bi ostvarile svoje geopolitičke ciljeve, dok će se Ujedinjeno Kraljevstvo suočavati sa sve većim razmjerima i brzinom sofisticiranih kibernetičkih napada”, upozorava se u izvješću.
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