"Još čujem glasove“: Svatovi se prisjećaju užasa američkog bombardiranja na jugu Irana

„Nitko od nas nije imao nikakve veze s politikom. Ne poznajem međunarodno pravo, ali znam da ono što se ovdje dogodilo nije ispravno“, rekao je Mallahi. „Amerika je nedvojbeno odgovorna. Moja kuća nalazila se usred potpuno stambenog područja. Ne znam što se dogodilo s mojim životom. Vjenčanje moje kćeri ostalo je nedovršeno. Moji rođaci su u bolnici. Čak i moja sestra mora na operaciju zbog zadobivenih ozljeda.“