Analitičar iz Katara za N1: Resursi SAD-a ne odgovaraju visokim ciljevima za rat protiv Irana

"Većina ratova je asimetrično, poznato je iz ratova na Balkanu. Iranci su zaprijetili međunarodnom prometu u Hormuzu, što je puno lakši zadatak nego što su imali Ukrajinci u Crnom moru. Iranci nisu pokušali ukloniti američke mornaričke snage iz iranskih luka ili Indijskog oceana. Morali su samo zaprijetiti vrlo uskom prolazu i tako utjecati na tržište i američku domaću politiku kako bi stvorili dovoljno problema za SAD, ne bi li prestao napadati."