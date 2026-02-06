Kako je 'Big Tech' naučio prestati brinuti i zavoljeti bombe

Ponovno se postavljaju pitanja o stvarnom potencijalu umjetne inteligencije, pri čemu skeptici ukazuju na usporavanje napretka u najnovijoj verziji ChatGPT-ja kao dokaz ograničenja „skalirajućeg“ modela koji je doveo generativni AI do sadašnje razine. Za Srniceka je fokusiranje na chatbotove poput ChatGPT-ja pogrešan smjer. Investitori polažu nade u industrijski specifične AI „agente“, koji mogu daleko više od odgovaranja na pitanja te mogu provoditi radnje radi ostvarenja cilja — automatizirati radne procese diljem gospodarstva. „Chatbotovi su loš vodič za to kamo AI ide i i kritičari i protivnici trebaju paziti da imaju pravu metu“, tvrdi on.