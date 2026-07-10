"neću se miješati"
Oglasio se Jurčević: Nemam informaciju da mi je sin uhićen
Nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević u petak je u Saboru komentirao slučaj svog sina Jone Javora Jurčevića, kojeg policija, sumnjiči za sudjelovanje u iznudi i premlaćivanju 21-godišnjaka i njegovih roditelja. Poručio je da o uhićenju nema nikakvih službenih saznanja te da neće utjecati na rad institucija.
Zagrebačka policija prijavila je Jonu Javora Jurčevića (22), sina nezavisnog saborskog zastupnika Josipa Jurčevića, koji se sumnjiči da je s 28-godišnjakom i još jednim nepoznatim muškarcem u veljači ove godine sudjelovao u iznuđivanju i premlaćivanju 21-godišnjaka i njegovih roditelja.
"To nije nešto što me uzbudilo, otišao sam spavati"
Josip Jurčević istaknuo je da nemam nikakvih informacija da mu je sin uhićen: "Prva informacija došla mi je sinoć kada je to objavio medij, a dosta ljudi mi je reklo da je to usmjereno protiv mene. Bio sam u ratu, stručnjak sam za hibridno ratovanje i svašta sam vidio i doživio u životu i u hrvatskim medijima, to nije nešto što me uzbudilo, otišao sam spavati. Ujutro su me zvali novinari, a rekao sam ono što mogu i vama reći - nemam nikakvih saznanja i niti sam išao tim tragom zvati sina koji je punoljetna osoba. Imam sedmero djece i svi su punoljetni. Nisam se uzbudio, rekao sam da ako se bilo što dogodilo da mi je, naravno, žao kao ocu, ali svi su punoljetni i odgovorni su za ono što čine i ja sam ih tako odgajao."
"Neka institucije rade svoj posao"
"Nemam problem s time niti ću poduzimati bilo što, zato nisam ni zvao. Ako me neka institucija treba neka me i obavijesti i onda ću i reagirati. Nemam se potrebe miješati, neka institucije rade svoj posao. Mediji su išli s informacijom bez policijskih službenih saznanja, ja isto očekujem informacije od institucija", rekao je.
Ponovio je da nema informaciju je li njegov sin uhićen i da ne želi ni malo utjecati na to: "Zna se tko sam i što sam, živim po svojim moralnim kriterijima, znanstveno istražujem. To je jedna hibridna operacija i ja se tu pogotovo neću miješati."
Odgovorio je na pitanje jesu li ove informacije usmjerene protiv njega jer je on dio sustava koji može razotkriti korupciju: "Ne samo ja. Jučer sam ukazao na nešto što Akademski sindikat upozorava već od prosinca prošle godine i nitko nije reagirao. Ja sam dio te priče već godinama i na neki način sam potpisao to što je bilo izraz Sveučilišta. Da bi se skrenula pozornost s toga, jer sam ja to izvukao iz mraka prešućivanja, ide ta informacija."
"Povod ovome svemu bila je jučerašnja konferencija za tisak", dodao je.
Ponovio je da će činjenice utvrditi institucije: "Imamo stručnjake, a druga je stvar što duboka država to zlorabi. Žao mi je ako je nešto od toga točno i ako bilo tko počini nešto loše, a kamoli ako je netko meni blizak."
Podsjetimo, jučer je održao konferenciju za medije i izjavio kako ministar znanosti Radovan Fuchs predloženim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti provodi sustavno podvrgavanje akademskih institucija izvršnoj vlasti.
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