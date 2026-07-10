Oglasio se Jurčević: Nemam informaciju da mi je sin uhićen

Josip Jurčević istaknuo je da nemam nikakvih informacija da mu je sin uhićen: "Prva informacija došla mi je sinoć kada je to objavio medij, a dosta ljudi mi je reklo da je to usmjereno protiv mene. Bio sam u ratu, stručnjak sam za hibridno ratovanje i svašta sam vidio i doživio u životu i u hrvatskim medijima, to nije nešto što me uzbudilo, otišao sam spavati. Ujutro su me zvali novinari, a rekao sam ono što mogu i vama reći - nemam nikakvih saznanja i niti sam išao tim tragom zvati sina koji je punoljetna osoba. Imam sedmero djece i svi su punoljetni. Nisam se uzbudio, rekao sam da ako se bilo što dogodilo da mi je, naravno, žao kao ocu, ali svi su punoljetni i odgovorni su za ono što čine i ja sam ih tako odgajao."