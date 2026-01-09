Zašto su zakazali ruski protuzračni sustavi u Venezueli?

Američka vojna operacija započela je kibernetičkim napadom koji je onesposobio velik dio opskrbe električnom energijom Caracasa i omogućio 150 američkih zrakoplova, dronova i helikoptera da se neopaženo približe glavnom gradu. Kako bi se osigurao koridor, prema listu Washington Post, napadnuto je šest protuzračnih postrojenja koja su trebala pokrivati Caracas. Među pogođenima bili su između ostalih luka La Guaira, zrakoplovna baza La Carlota, vojna baza Fuerte Tiuna, zračna luka Higuerote i komunikacijski centar El Volcan smješten na planini. Prema objavljenim snimkama, najmanje dva lansera raketa Buk bila su uništena.