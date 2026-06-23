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Sukob na Bliskom istoku

Kalinić: Haški sud je izmišljen samo za "manje vrijedne" narode. Tko će uhititi Putina ili Netanyahua?

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Tihomir Ladišić , Ružica Sabljić
|
23. lip. 2026. 11:21
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Pavle Kalinić
N1

Stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića i komentirao situaciju na Bliskom istoku i u Ukrajini.

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"Trump nije postigao ciljeve"

Pavle Kalinić smatra kako su se razišli interesi SAD-a i Izraela: "SAD je u potpunosti ušao nepripremljen u taj rat, kao što je Rusija ušla u rat u Ukrajini ili SAD u Afganistanu. Trump pokušava na sve načine postići da izgleda kao da nije izgubio rat, a činjenica je da sve one ciljeve koje je želio postići ratom nije postigao - promjenu režimu, eliminiranje Irana kao nuklearno sile i prestanak financiranja proxyja. Trump će napraviti sve što može da postigne kakav takav mir, ali nisam siguran da će biti bolji od onoga iz kojeg je istupio, a prije njega ga je postigao Barack Obama. Benjamin Netanyahu će napraviti sve da od toga mira ne bude ništa. Za njega je problem kraj rata - ništa nije riješio u Gazi, Libanonu, Siriji, a otvorio je nove frontove s Turskom, Pakistanom. Ne zaboravimo da je Pakistan nuklearna sila i ima veliku ulogu u mirovnom sporazumu. Za Netanyahua to znači zatvor na ovaj ili onaj način - zbog korupcije, zbog toga što ga traži Haški sud, ali on je izmišljen samo za "manje vrijedne" narode poput zemalja bivše Jugoslavije ili Ruande, a ne za velike igrače. Tko će uhititi Putina ili Netanyahua?"

"Iran u rukama ima značajnu polugu"

Komentirao je i situaciju u Hormuškom tjesnacu: "Iran je ovim ratom uvidio da ima značajnu polugu u svojim rukama. Tu imamo petinu prometa s naftom i oni su ozbiljno krenuli u tu priču."

"Vidjeli ste što radi Ben-Gvir, u normalnim uvjetima bio bi zatvoren ili hospitaliziran, ne bi bio na slobodi, vidjeli ste što je radio ljudima koji su pokušali probiti blokadu. Ključno natezanje između Irana i SAD na poticaj Izraela je da Iran nema pravo na posjedovanje nuklearnog oružja. Zašto Izrael ima pravo? SAD? Rusija? Velika Britanija, Pakistan, Sjeverna Koreja? To nema nikakve veze s međunarodnim pravom", dodaje.

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Teme
benjamin netanyahu donald trump hormuški tjesnac iran izrael n1 gosti pavle kalinić sad

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