Kakvu bi akciju Trump mogao poduzeti u Iranu? "Svaka nosi ozbiljne rizike"

"Islamska Republika danas je zombi režim. Njezin legitimitet, ideologija, gospodarstvo i najviši vođe su mrtvi ili na samrti. Ono što je drži na životu jest smrtonosna sila. Najvažniji element koji još uvijek nedostaje za potpuni revolucionarni slom jest trenutak u kojem represivne snage odluče da ni one više nemaju koristi od režima, a samim time ni volje ubijati za njega", zaključili su.