Sve oči uprte prema Izraelu, a što se događa u Ukrajini?

Podijeli :

Maksim Kamenjecki, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, gostovao je u Novom danu gdje je komentirao situaciju s ratom u Ukrajini.

Kamenjecki smatra kako rat u Ukrajini nije pao u sjenu zbog sukoba na Bliskom istoku, osim sa strane medija, što i nije toliko važno.

Žestoke optužbe na račun Rusije, ciljali su nuklearku? “Sljedeći put nećemo biti tako sretni” Zelenski od EU-a traži još oružja: “Naša pobjeda izravno ovisi o vama” EU povećava vojnu pomoć Ukrajini, Zelenski ignorira odluku američkog Kongresa

“Svi koji nisu nas podržavali i dalje podupiru Rusiju”, kaže.

Kamenjecki kaže da je stanje na bojištu vrlo dramatično jer Rusija pokušava novim snagama zaposjesti relativno mali teritorij na istoku.

“I u te svrhe ona troši ogromne resurse. Naravno i naša strana mora trošiti resure i mi imamo gubitke u takvim borbama.”

Kaže kako su Rusi počeli napadati sve više sa zapadne i južne strane.

“Tamo gdje se vrši pretovar žitarica na brodove. I zato je njima meta udara najviše, ne toliko Kijev i središnja Ukrajina, koliko lučka infrastruktura, žitarice i mjesta gdje se čuva gorivo. Oni to rade po noći, skoro svaku noć”, objašnjava Kamenjecki.

Kamenjecki otkriva što je Rusima trenutno cilj.

“Njima je glavna zadaća ne izgubiti ono što sada imaju pod kontrolom. Putin je prije nekoliko tjedana rekao da Rusija učinkovito vrši aktivne obrambene operacije, to im je sada glavni cilj”, poručuje i dodaje pokušavaju napredovati po 100/200 metara, ali im teško ide i imaju velike gubitke.

Ukrajini stiže oružje iz SAD-a, ali sporo, kaže Kamenjecki.

“Ovaj balistički projektil kojeg smo tražili da nam saveznici sad isporuče, to je dobra raketa. Mi smo dobili verziju koja ima maksimalni domet 165 kilometara i kazetnu vojnu glavu. Na tu daljinu od 165 kilometara ona dostavlja 950 ručnih granata.”

“Te rakete je Rusima teže obarati jer je to balistički projektil. U zadnjem dijelu putanje kad ona razbaca te kuglaste elemente bojne glave njih je nemoguće presresti. Ali to je sve oko 15-ak, 20-ak kojih smo dobili. To neće imati veći utjecaj jer se Rusi odmah povuku u svoje podrume, na veću distancu”, dodaje.

Kamenjecki se osvrnuo i na predsjedničke izbore u Ukrajini, za koje kaže da je stanje previše nesigurno da bi se mogli održati

“U takvim uvjetima u kojima smo sada provesti neke izbrore bez manipulacija i bez većih problema nije moguće. Od zračnih uzbuna na čitavom teritoriju Ukrajine, gdje se skloniti za vrijeme tih uzbuna, a pogotovo bojišnica. Kako će glasati vojnici s prve crte, njih stotine tisuća”, komentira Kamenjecki i dodaje da misli da većina ljudi ima povjerenje u predsjednika Volodimira Zelenskog i da iako nije bez grešaka, smatra da je dobar vođa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dok svijet gleda na Izrael, u Ukrajini se dogodilo nešto što bi moglo promijeniti tijek rata Spriječite ulazak miševa i štakora u vaš dom pomoću svestranog WD-40