Kijevu prijeti humanitarna katastrofa nakon žestokog ruskog napada: Ljudi su bez struje, plina i vode na -20

Ruske snage su tijekom noći na 20. siječnja izvele napade balističkim projektilima i dronovima na Kijev i niz drugih ukrajinskih gradova, dok se zemlja suočava s izrazito niskim temperaturama i produbljenom energetskom krizom.
Glavni grad Ukrajine prolazi kroz, kako se navodi, najtežu zimu od početka ruske potpune invazije, ponajviše zbog kontinuiranih udara na energetsku infrastrukturu. Zbog intenziviranja napada predsjednik Volodimir Zelenski je 14. siječnja proglasio izvanredno stanje u energetskom sektoru.
Water, electricity, and heating are once again gone in Kyiv’s apartment buildings after Russian terrorist attacks on the city’s energy infrastructure.— Alexandre 🇺🇦 (@Toriadus) January 20, 2026
It’s −15°C outside, and millions of people in Kyiv are now facing a humanitarian catastrophe. pic.twitter.com/4nA9mplfZy
Prema navodima novinara Kyiv Independenta, snažne eksplozije u Kijevu čule su se oko dva sata ujutro. Gotovo istodobno, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo upozorilo je da se prema gradu kreću ruski balistički projektili. Ubrzo su izdana dodatna upozorenja za Kijevsku, Dnjipropetrovsku i Vinicku oblast zbog moguće balističke prijetnje.
Oštećeni brojni nestambeni objekti
Vojska je potom objavila da je Rusija u zrak podigla bombardere MiG-31, koji se koriste kao nosači hipersoničnih projektila Kinžal. Još ranije tijekom večeri, skupine ruskih dronova aktivirale su zračne uzbune u Kijevu i okolici, ali i u više drugih dijelova zemlje.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da je jedna osoba ozlijeđena u gradskom okrugu Dnjiprovski. Prema riječima čelnika Kijevske gradske vojne uprave Timura Tkačenka, u tom su dijelu grada oštećeni brojni nestambeni objekti, dok je na drugoj lokaciji došlo do zapaljenja vozila nakon udara.
Kličko je također izvijestio o prekidima u opskrbi električnom energijom te problemima s vodoopskrbom na istočnom dijelu grada. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo navelo je da je oko pet sati ujutro po lokalnom vremenu prema Kijevu zabilježen i novi val ruskih dronova.
Napadi su zabilježeni i izvan glavnog grada. Eksplozije su prijavljene u Dnipru i u Harkivskoj oblasti, dok je u Zaporižji, prema riječima regionalnog guvernera Ivana Fedorova, pad krhotina drona izazvao požar na jednoj obiteljskoj kući.
Napadi su još uvijek u tijeku, a točan opseg štete i posljedice ruskih udara zasad nisu u potpunosti poznati.
This is what it looks like.— UNITED24 (@U24_gov_ua) January 17, 2026
This is Kyiv. Ukraine’s capital. An apartment building where the temperature is below 0. Where people live. Some of them can’t leave.
russia is a bunch of genocidal bastards. https://t.co/CHVoU2sRS5 pic.twitter.com/ddNu4E5Z3n
Dan ranije, 19. siječnja, predsjednik Zelenski upozorio je da Moskva priprema snažan napad na Ukrajinu. "U idućim danima moramo biti iznimno oprezni. Rusija je spremna za udar, za masivan udar, i čeka pravi trenutak da ga provede", poručio je.
Ministar energetike Denis Šmihal izjavio je da će se ruski napadi vjerojatno usmjeriti na energetsku infrastrukturu, uključujući i moguće udare na objekte koji osiguravaju opskrbu ukrajinskih nuklearnih elektrana.
